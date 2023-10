Fajonova: Politika izkorišča humanitarno tragedijo, Vrtovec: Resolucija je pristranska

Zunanja ministrica Tanja Fajon medtem vztraja, da je bila odločitev pravilna. "Slovenija je med 120 državami, ki so potrdile humanitarno naravnani resoluciji za takojšnjo prekinitev spopadov. Humanitarna katastrofa je velika, civilisti ne smejo biti ščit," pravi ministrica in dodaja, da je Slovenija obsodila dejanja Hamasa, prav tako si želijo z resolucijo vzpostavitev pogojev za reševanje konflikta.

"Gre za napačno odločitev, ker je resolucija pristranska in ni uravnotežena, prav tako ni obsodbe za dejanja, ki jih Hamas počne že 15 let. Ni niti poziva k izpustitvi talcev," trdi poslanec NSi Jernej Vrtovec , ki meni, da ni prav, da je Slovenija glasovala za resolucijo generalne skupščine ZN, ki Izrael poziva k humanitarni prekinitvi ognja. Po njegovem mnenju ima Izrael popolnoma prav, da se v skladu s humanitarnim pravom brani, obžaluje pa odločitev, da razprave o resoluciji v Državnem zboru ni bilo.

Fajonova je ponovno poudarila, da so obsodili teroristična dejanja Hamasa in da zanje ni opravičila, obe strani pa so pozvali k spoštovanju prava. "To, kar je dogaja v Gazi, ni več v skladu z mednarodnim humanitarnim pravom, tudi ko govorimo o pravici do samoobrambe Izraela. Skrb je tudi prelivanja konflikta v regijo," pravi Fajonova, ki je sicer vesela, da je slovenska vlada lahko zgled pri zagotovitvi večje pomoči civilistom v Gazi.

Kot je še povedala Fajonova, je opravila številne telefonske pogovore, tudi z zunanjim ministrom Izraela, Palestine, Jordanije in Egipta. Na očitke opozicije pa odgovarja, da jo žalosti, "da slovenska politika izkorišča humanitarno tragedijo. Da Janša reče, da vlada podpira Hamas, je ne le nizkotna laž, temveč nedopustno in nevarno ravnanje.