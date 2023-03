Garnbretova med 30 najvplivnejšimi posamezniki: Uspehi niso le medalje

Ko je izvedela za uvrstitev med 30 najvplivnejših Evropejcev na področju športa in iger, je dejala, da imajo športniki privilegij povezovati, zato morajo privilegij usmerjati tudi v teme, ki so več kot šport. "Zdi se mi prav, da sem začela opozarjati na to, da so nekateri plezalci zelo suhi, s čimer so zaradi kariere začeli ogrožati svoje zdravje." Zaveda se tudi svojega vpliva na okolje, saj ima zaradi dolgih potovanj na treninge in tekme ogljični odtis, ki ga poskuša zmanjšati s sajenjem dreves. "Slovenci cenimo okolje in naravi moramo to vrniti," še pravi Janja, ki poudarja, da uspehi niso le medalje.

Pri Forbesu so zapisali, da slovenska plezalka oblikuje prihodnost, s čimer uspešno širi tudi svetovno prepoznavnost športnega plezanja. "To so besede, ki ti gredo v srce. A od vedno rada premikam meje. To mi je v veliko čast in odgovornost," o priznanju pravi Garnbretova.

Za Janjo Garnbret se ve, da je v športnem plezalnem svetu osvojila vse, kar se osvojiti da, tudi na olimpijadi in svetovnih prvenstvih, in je že nekaj let številka ena ženskega športnega plezanja.

S svojimi uspehi in pristopom do treninga promovira športno plezanje, ki se kot globalen šport šele razvija. Prepoznavna pa je po vsem svetu, ne le v Evropi. "To je za zame privilegij in ne breme. Na začetku kariere plezanje še ni bilo tako prepoznavno in sem vesela, da sem pripomogla k razvoju plezanja," še pravi Garnbretova, ki jo veseli, da jo na tekmah spodbuja tudi veliko navijačev. "Tudi na tekmo svetovnega pokala v Kopru so prišli in vesela sem, da sem del vzpona plezanja."

'Največji kritik sem sama sebi'

Da je svetovno znana športnica, je doživela tudi v Singapurju, kjer so jo obkolili navijači, ki so v dolgi vrsti čakali na njen podpis. Proizvajalec energijskih pijač je njeno podobo dal na pločevinko, kjer so le največja športna imena, svetovno uveljavljene televizije pa o njej snemajo dokumentarce. "Čutim pritisk javnosti, a sem perfekcionista in na vsaki tekmi želim zmagati. Največji kritik sem sama sebi," pravi ženska pajek, kot so jo poimenovali nekateri.

Kljub izvrstnim rezultatom se še vedno vsako leto trudi, da bi ostala korak pred ostalimi. "Vesela sem, da je konkurenca vsako leto boljša. Konkurence ne podcenjujem in vedno lahko kdo preseneti. Prihajajo mladi, ki bodo lahko v naslednjih letih krojili vrh."