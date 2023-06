Golob ob jubileju Sove izpostavil njen prispevek k varnosti Slovenije

Golob je poudaril, da so bili ob ustanovitvi "postavljeni temeljni kamni evropske varnostne arhitekture," ki naj bi na podlagi skupnih vrednot zagotavljali mir v Evropi. Kar pa se je ob invaziji Rusije na Ukrajino spremenilo in po besedah premierja se Evropa danes sooča "z najhujšim konfliktom po drugi svetovni vojni", na katerega pa se svetovna javnost ni odzvala enoznačno.

V luči takih razmer je zato vloga Sove ključna, meni Golob in dodaja, da je agencija v preteklih treh desetletjih pomembno prispevala k varnosti Slovenije in oblikovanju nacionalno varnostnega sistema.

"Sova je v tem obdobju že opravila izjemno delo pri zbiranju in analiziranju informacij, preprečevanju terorizma in organiziranega kriminala ter drugih oblik ogrožanja naše družbe," je v poslanici zapisal Golob in izpostavil tudi dobro sodelovanje s tujimi partnerji, ključnega pomena je tudi pri nadzoru prometa z občutljivim blagom, spremljanju migracijskih tokov in pri zagotavljanju informacijske varnosti.

"Še bolj kot prej pa se posveča protiobveščevalni dejavnosti. Ta ji je tudi sicer bistvena in imanentna, vendar pa si je le redkokdo lahko predstavljal, da bomo na lastnih tleh soočeni s pojavi, za katere smo še pred kratkim mislili, da vendarle spadajo le v leposlovje ali na filmska platna," je zapisal Golob in ob tem obljubil zagotavljanje ustrezne finančne podpore, zakonodaje in infrastrukture.

"Tako kot agencija računa na vas, tudi Slovenija računa na agencijo," je pripadnikom in pripadnicam čestital Golob in poudaril pomemben prispevek agencije k varnosti države. "Bodimo torej kot vaš simbol, kot naša pegasta sova: samozavestno zadržani in obenem budni ter vedno pripravljeni," dodaja Golob.