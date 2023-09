Hojs: Razmere so katastrofalne. Poklukar: Policija stanje obvladuje

Zaradi dogajanja na meji je vse bolj vroče tudi v politiki. Vlada podcenjuje situacijo na meji, pravijo v opozicijski SDS in od predsednika vlade zahtevajo sklic seje Sveta za nacionalno varnost, ki pa je ne bo, odgovarja vlada. "To je kot bi poslušal nekoga, ki prihaja z drugega planeta. Sam prihajam iz Viča, kjer so razmere katastrofalne, namesto 300 je več kot 1000 ljudi v azilnem domu. Izjava Goloba, da ograja ne deluje, je naravno zaplasirana. To je, kot bi rekli, da ste ogradili hišo in pustili odprta vrata, nepridipravi bi postorili svoje, in potem bi sosedom govorili, da ograja ne deluje" je do ravnanja aktualne oblasti kritičen nekdanji notranji minister Aleš Hojs , ki meni, da sedaj ni čas za politična preigravanja, ampak za zaustavitev migrantskega vala.

Po besedah Poklukarja so visoke številke pridržanih oseb tudi dokaz, da Policija stanje obvladuje. "Z visokimi številkami ilegalnih prehodov se soočajo tudi ostale države na Balkanu in Italija. Gre za Evropski problem," opozarja Poklukar, ki se o problematiki dogovarja tudi z ministri iz Balkana, Italije in Avstrije. Hkrati priznava, da je trenutno največ ilegalnih prehodov v Rigoncah, težava so tudi tihotapci, ki izkoriščajo stiske ljudi, dodaja Poklukar.

'Solidarno soglasje k evropskim pravilom', Hojs nasprotno, da ni časa za čakanje na evropske rešitve

Hojs je sklic Seje za nacionalno varnost predlagal že julija. "Pa me je Robert Golob arogantno zavrnil, da naj me to ne skrbi, da se zadeva ureja na nivoju Evrope in da bodo tam zadevo uredili," pravi Hojs, ki se prav tako ne strinja s soglasjem trenutnega ministra k novim evropskih pravilom, da bi vse, tudi tiste, ki se izkrcajo na primer na Lampedusi ali v Španiji, prerazporedili po Evropi. "Jaz sam in naša vlada tega nikoli nismo dovolili," trdi Hojs.

Poklukar odgovarja, da pakta ni podprla le Poljska in da je Slovenija ravnala solidarno z ostalimi državami. "Tudi številke vseh, ki naj bi jih Slovenija sprejela, so sprejemljive," meni Poklukar, ki opozarja, da so visoke številke posledice problemov v izvornih državah, kar da naslavlja tudi Evropska komisija. "Slovenija je še vedno tranzitna država, migracije so mešane, danes prihajajo tudi moški, ki gredo s trebuhom za kruhom v boljši svet, leta 2015 in 2016 so prihajale družine in ženske," o trenutnih razmerah pravi Poklukar.

"Policija skrbi za varnost po celi Sloveniji, azilni sistem deluje. Mislim, da migrantski val že popušča, Policija pa spremlja dogajanje na celotni Zahodni Balkanski poti," miri Poklukar, medtem ko Hojs meni, da če bi imeli v Sloveniji čas čakati na evropske rešitve, bi imeli v naslednjih mesecih stanje, kot ga imajo danes v Italiji. "Daleč od tega, da je Slovenija Lampedusa in še nekaj časa ne bo. Številke so tam bistveno višje," odgovarja Poklukar.

Hojs sicer predlaga nove in drugačne pogovore s Hrvaško. "V času približevanja Hrvaške schengnu sem hrvaškemu ministru dal jasen pogoj: ali boste zaustavili migracije, ali pa vašega procesa ne bodo nadaljevali. V trenutku so se migracije zmanjšale," trdi Hojs, ki dodaja, da bi Hrvaški morali ponuditi pomoč pri varovanju zunanje meje ali pa uvesti kontrole na meji s Hrvaško.

Kadri v Policiji: kdo je preoblekel uniformo državnega sekretarja?

Poklukar je izpostavil tudi dogajanje iz časa kovida. "Meje so bile neprepustne, pa ste želeli na mejo prepeljati Slovensko vojsko s pooblastili in še mednarodne enote, čeprav ilegalnih prehodov takrat ni bilo. Danes je stvar drugačna, Hrvaška je v schengnu in smo ji že ponudili pomoč in začeli z mešanimi patruljami, kar deluje," še pravi Poklukar, ki zagovarja podiranje ograje na meji, saj da "migranti prehajajo mejo po cesti, železnici z vlakom, s taksiji in nič več po zeleni meji, zato ograjo podiramo." Poklukar je izpostavil tudi, da je bila ograja postavljena v času, ko je Slovenija še varovala zunanjo mejo. "Policija se trudi upravljati migrantski val in Slovenija je varna država. Vaš odnos do slovenske policije je znan. Vaše izjave so smešne."