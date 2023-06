Iskanje preživelih v ruševinah: 'Psi so naučeni na vonj živega človeka'

V Sloveniji je okoli 80 parov vodnikov in psov, ki so usposobljeni za iskanje v resničnih situacijah in so na intervencijski listi za aktivacijo v primeru nesreče v okviru sistema zaščite in reševanja. Deset parov ima tudi licenco za reševanje v tujini, zato so bili v začetku februarja aktivirani ob potresu v Turčiji.

Reševalni psi se usposabljajo za iskanje v ruševini, pogrešanih v naravi in zasutih v plazovini. Pri tem velikokrat velja zmotno prepričanje, da se psu pred začetkom iskanja ponudi "krpico" oz. osebni predmet z vonjem pogrešanega. "Pri iskanju pogrešanih v naravi ali ruševini pes izloči vse gibajoče osebe in se osredotoči le na nepremične žive osebe oz. vonj živega človeka, saj je prioriteta rešiti žive ljudi. Ko pes tako osebo najde, to lastniku nakaže z laježem," potek reševanja iz ruševine opiše vodnica Tamara Bonasera, ena od članic ekipe.

Pes torej išče živo osebo. "Vsi živi ljudje imamo individualen vonj, mrtvi imajo vsi enakega. Naši psi so naučeni na vonj živega človeka," pojasnjuje Bonasera, ki poudarja, da mora lastnik svojega psa res dobro poznati, kar se izrednega pomena izkaže pri iskanju pogrešane osebe, ki se lahko premika, hodi, na primer oseba z demenco.

Take osebe reševalni pes namreč ne bo oblajal in s tem tudi ne naznanil, da je osebo našel, jo bo pa iz radovednosti šel pogledat. "Lastnik mora zato natančno opazovati psa in spremljati njegovo pot, da takoj vidi, ali smer njegovega gibanja nakazuje na najdbo, tudi če ne laja," o pasteh na terenu pravi vodnica.