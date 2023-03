Izbor fotografij: teden v znamenju tragedij, vojne in zmage

Pregled znova začenjamo v Ukrajini, ki trpi že v drugem letu vojne. Pretresali so tudi prizori iz Grčije, kjer je nesreča vlaka zahtevala na desetine življenj, in slike brodoloma v Italiji. Bili pa so tudi lepi trenutki. Tako je v številnih delih Evrope navduševal izjemno močan severni sij, Japonce so razveselile cvetoče češnje, v južni Kaliforniji so po več desetletjih dočakali sneg, Slovenci pa smo se veselili ob zmagi na svetovnem prvenstvu.

Teči je začelo že drugo leto vojne v Ukrajini, od koder še kar naprej prihajajo pretresljive podobe uničenih življenj. Najhuje je v Bahmutu, opisujejo ga kot "klavnico". Kljub temu nekateri, sicer maloštevilni civilisti, vztrajajo na svojih domovih. Gospe na sliki poskušata zaščititi svojo domačijo v Časov Jaru, vasi blizu obleganega mesta.

icon-expand Civilistki v bližini Bahmuta FOTO: Profimedia

Bahmuta, kot so ga poznali, ni več. Mesto je pred vojno imelo več kot 70 tisoč prebivalcev, danes so razseljeni, vrniti se nimajo kam. Ukrajinska vojska dogajanje nadzira tudi iz zraka, vojak na sliki spremlja posnetke drona.

icon-expand Ukrajinski vojak v Bahmutu spremlja posnetke drona FOTO: AP

Tragedija je zadela tudi Grčijo. V torek malo pred polnočjo je potniški vlak, ki je šele dobro speljal s postaje v Larisi, trčil v tovornega. Mnogi potniki so v času nesreče spali, zbudila sta jih nenadno zaviranje vlaka in glasen zvok. Nato jih je začelo premetavati po vagonih, razneslo je okna, izbruhnil je požar. "Povsod so bili plameni, deli železa z vagonov so se stalili in veliko ljudi je umrlo, ker se niso uspeli rešiti," je trenutke po nesreči opisal eden od potnikov.

icon-expand Železniška nesreča v Grčiji FOTO: AP

V telovadnici v kalabrijskem mestu Crotone so druga ob drugi razporejene krste, med njimi številne bele, otroške. Tam se je končala pot za 67 migrantov, ki so se na prenatrpanem čolnu podali v – tako so verjeli – boljše življenje. Pred italijansko obalo jih je pogoltnilo morje, številnih žrtev še niso našli. Italijanske oblasti so hitro aretirale tri tihotapce, a jasno je, da je krivda tudi njihova.

icon-expand Krste umrlih migrantov v telovadnici FOTO: AP

Največje tragedije rodijo največjo dobroto. Da ljudje znamo stopiti skupaj, ko je najhuje, so dokazali navijači turškega Bešiktaša. Stadion njim ljubega moštva so napolnili z medvedki in drugimi plišastimi igračami vseh barv, oblik in velikosti. Z njimi želijo narisati nasmeh na obraze otrok, prizadetih v potresu.

icon-expand Igračke za otroke, prizadete v potresu FOTO: AP

Prebivalci južne Kalifornije so prejeli nepričakovano snežno pošiljko. Opozorilo pred snežnim metežem, prvo po treh desetletjih, je bilo izdano tudi za Los Angeles, mesto, ki slovi po svojih palmah in s soncem obsijanih ulicah, v San Franciscu pa so zabeležili najnižjo temperaturo v zadnjih 132 letih, 4 stopinje Celzija.

icon-expand Sneg v Kaliforniji FOTO: Profimedia

Pri nas pa snežna kulisa krasi svetovno prvenstvo v nordijskem smučanju v Planici, ki pa ga Slovenci – čeprav veljamo za ljubitelje smučarskih skokov – nismo vzeli za svojega.

icon-expand Tekma skakalk na SP v Planici. FOTO: Damjan Žibert

Naši skakalci so nam kljub temu dali razlog za veselje. Timi Zajc je v petek zablestel na posamični tekmi, bil najdaljši v obeh serijah in na koncu z velikimi desetimi točkami naskoka osvojil naslov svetovnega prvaka. To je bila gotovo predstava kariere!

icon-expand Timi Zajc je postal svetovni prvak na planiški velikanki! FOTO: Damjan Žibert

To je bila že druga medalja za Timija Zajca na domačem svetovnem prvenstvu, ki je skupaj z Emo Klinec, Niko Križnar in Anžetom Laniškom osvojil tudi bron na mešani ekipni tekmi.

icon-expand Slovenska bronasta četverica FOTO: Damjan Žibert

Ljubljanski Trg republike so medtem že drugič napolnili upokojenci. Zahtevali so dostojne pokojnine in dostop do zdravnika. V nagovorih so izpostavili še, da so mnogi delali v tovarnah, železarnah in rudnikih, danes pa se počutijo nepotrebne in komaj živijo človeka vredno življenje.

icon-expand Protest upokojencev FOTO: Aljoša Kravanja

Na ulice so šli tudi mladi. S še enim "podnebnim štrajkom" so poskušali tistim, ki imajo v rokah nit in platno, dopovedati, da planeta B ni. Upamo, da so jih slišali.

icon-expand Podnebni štrajk v Ljubljani FOTO: Aljoša Kravanja

V Salvadorju je 2000 zapornikov, golih do pasu, bosih, sklonjenih glav, z rokami, vklenjenimi na hrbtu, in verigami, priklenjenimi okoli gležnjev, vkorakalo v novozgrajeni megazapor. Večinoma gre za člane lokalnih tolp, proti katerim je mladi salvadorski predsednik napovedal vojno.

icon-expand Zaporniki v Salvadorju FOTO: Profimedia

V četrtek je s štiričlansko posadko proti Mednarodni vesoljski postaji (ISS) poletela raketa ameriškega podjetja SpaceX, ki je v lasti milijarderja Elona Muska. Morala bi že v ponedeljek, a so zaradi tehničnih težav izstrelitev v zadnjem trenutku preklicali.

icon-expand Izstrelitev rakete SpaceX FOTO: AP

Kip male morske deklice v Köbenhavnu je bil znova tarča vandalov. Tokrat so neznanci na kamen, ki mu služi kot podstavek, naslikali rusko zastavo. Policija dogodek preiskuje, komunalni delavci pa so pohiteli in ga še isti dan očistili.

icon-expand Mala morska deklica FOTO: AP

V Ljubljani je na ogled razstava kač, škorpijonov, kuščarjev in pajkov. Pripravil jo je navdušenec Aleš Mlinar, ki ima v lasti kar 600 eksotičnih živali 200 različnih vrst. Njegove razstave veljajo za ene od največjih v Evropi, pripravil pa jih je že več kot 30. Zaradi ugriza kače je skoraj umrl, a to njegove ljubezni do živali ni skrhalo.

icon-expand Razstava plazilcev Raptiles Nest FOTO: Aljoša Kravanja

Ta teden smo dočakali pomlad. Sicer ne še tiste prave, a vsaj meteorološka se je že začela. Ta nastopi 1. marca, ne glede na vremenske razmere. V ljubljanskem Botaničnem vrtu so pomlad pozdravili s festivalom zvončkov. Skromna rastlina je, verjeli ali ne, Sloveniji prinesla prepoznavnost v svetovnem merilu.

icon-expand Festival zvončkov v Botaničnem vrtu FOTO: Aljoša Kravanja

Pri nas so zvončki, na daljnem vzhodu pa za znanilce pomladi veljajo cvetoče češnje. Ko zgodaj spomladi zacvetijo, Japonska praznuje, družine, sodelavci in prijatelji se zgrinjajo na piknike pod cvetoča drevesa, pregovorna japonska zadržanost pa kar nekako popusti. Gre za več kot tisočletje star običaj občudovanja minljive lepote cvetov – imenujejo jih sakura – ki jih doživljajo kot prispodobo za pomlad, upanje in (novo) življenje. Fotografija je sicer iz Kitajske, natančneje iz province Fudžian.

icon-expand Cvetoče češnje v Fudžianu FOTO: AP

V severnejših krajih, po drugi strani pa bolj južno, kot smo vajeni, je pogled razvajal severni sij. Viden je bil vse do Londona in Berlina, v jasnih nočeh, ki jih ni motilo svetovno onesnaženje, pa so ga lahko opazovali celo v Cornwallu. Na fotografiji je severni sij, kot ga je ujel fotograf v nemški deželi Brandenburg.

icon-expand Severni sij v Nemčiji - Brandenburg FOTO: AP

