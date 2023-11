Izraelska vojska vdrla v glavno bolnišnico v Gazi

Natančne in ciljno usmerjene operacije proti Hamasu so bile napovedane sredi noči, okoli 2. ure po lokalnem času. Izrael namreč trdi, da Hamas bolnišnico uporablja kot oporišče in ima svojo operativno bazo vkopano pod bolnišnico.

Izraelska vojska je operacijo zjutraj potrdila in sporočila, da so že dlje časa opozarjali, da Hamasova uporaba bolnišnice ogroža njen zaščiteni status. Po njihovo gre za nezakonito zlorabo bolnišnice. Izraelska vojska še navaja, da je dala Hamasu, ki vlada na območju Gaze, 12 ur časa, da ustavi vsakršne vojaške dejavnosti v bolnišnici, kar pa da se ni zgodilo. Vse Hamasove pripadnike, ki so v bolnišnici, so zato pozvali, naj se predajo.

Svetovna zdravstvena organizacija je v torek sporočila, da je v bolnišnici okoli 500 bolnikov, 400 članov zdravstvenega osebja in 3000 civilistov. Zdravstveno ministrstvo, ki ga vodi Hamas, pa trdi, da je v bolnišnici vsaj 2300 ljudi, od tega 650 bolnikov, med 200 in 500 zaposlenih in okoli 1500 civilistov.

BBC, ki navaja besede ene od prič iz Gaze, poroča, da naj bi bilo v bolnišnici tudi šest tankov in več sto vojakov, ki so vstopili na glavni urgentni oddelek. Nekateri vojaki naj bi bili zamaskirani in v arabščini kričali: "Ne premikajte se, ne premikajte se".