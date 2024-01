'Občina je morala za gradbeno dovoljenje za kanal C0 pridobiti 26 soglasij'

V povezavi s sponzorskimi pogodbami dveh podjetij, ki so v lasti Mestne občine Ljubljana, kriminalisti župana Zorana Jankovića sumijo napeljevanja k zlorabi položaja. Zakaj meni, da lahko od direktorjev podjetij, ki so v lasti mesta, zahteva, da sponzorirajo nogometni klub Olimpija? "Zakaj pa mislite, da mi je to bilo treba storiti? V mestni upravi, vključno s holdingom, imamo redne sestanke, kjer skrbimo za to, da imajo občani najboljše storitve. Krepimo blagovno znamko. Meni direktorjem ni bilo treba nič reči, lahko bi si izbrali kateri koli klub, košarkarski, rokometni, hokejski," na očitke odgovarja Janković.

Ali s tem na direktorje podjetij, katerih ustanoviteljica je občina, izvršuje pritisk, da morajo donirati, če želijo ohraniti svoj direktorski položaj? Janković trdi da ne, da ima najboljšo ekipo in da za njo stoji. "Direktorji so se sami odločili in mi odločitev sporočili. Nobenemu od svojih direktorjev nisem grozil, ali to ali to. Trdim, da imam najboljše direktorje."

Po besedah ljubljanskega župana je preiskava, tudi na njegovem domu, potekala korektno. "Vodja ekipe v preiskavi je dejal, da sem šele 49. med tistimi, ki jih preiskujejo. Na seznamu sem se znašel, ker sta se dva druga pogovarjala o meni."

"Menim, da Golob dobro vodi vlado"

Ljubljanskega župana sumijo tudi dajanja podkupnine, ker je preko študentskega servisa v živalskem vrtu zaposlili hčerko načelnice Upravne enote Ljubljana, ki odloča o izdaji gradbenih dovoljenj. Izpostava Moste Polje konkretno za sporni kanal C0 izdaja gradbena dovoljenja, prav tako je opravljala razlastitev zemljišč. Se mu ne zdi, da glede na to, o čem odloča Upravna enota Ljubljana oziroma njene izpostave, tega ne bi smeli storiti. Takoj se vzpostavi sum 'daj - dam'. "Potem je ta vodja zelo poceni. Otroci javnih oseb očitno ne bi smeli živeti, ampak bi jih morali zamrzniti. V času moje funkcije je moja družina veliko pretrpela," odgovarja Janković, ki pravi, da želijo s preiskavami nekateri zastrupiti dober odnos, ki ga ima s predsednikom vlade Robertom Golobom. "Moti jih predober odnos z direktorji in podjetji."

Janković prav tako verjame, da bo Golob zaključil svoj mandat. "Menim, da dobro vodi in da bo napake, ki jih je naredil, odpravil." Po besedah župana so glavna področja te vlade pogajanja z javnim sektorjem, ki gredo po njegovem mnenju v pravo smer, zdravstvena, pokojninska in davčna reforma ter izgradnja novih objektov na poplavljenih območjih. "Mimo rezultata nihče ne bo mogel bežati."