Iz ruske sirotišnice prišla v Slovenijo in nato več let trpela spolne zlorabe

Mrzel zimski dan v 30-letni Katji Pančur znova zbudi ves otroški strah, ki ga je doživljala kot kot majhna deklica, ko je s 4-leta starejšo sestro živela na ulicah Sankt Peterburga. "Že ko sem bila stara 11 mesecev, se je oče obesil." "Moja mama je bila zelo neprisotna, ona ni bila nikoli. Vedno je bila na nečem, ali so bila to mamila ali je to bil heroin, kokain ali so to bili tableti ali pa alkohol."

Lahko rečem, da mi je bila smola položena v zibelko, dodaja, saj je mama zaradi odvisnosti od drog prodajala tudi svoje telo. "Če mame res veliko dni nisva videli, sva šli v blok in sva spali na kakšnih ceveh. S sabo sva imeli eno vrečko. Vem, da sva imeli notri ene fotografije, pa dokumente."

Z mrzlih ruskih ulic jih je rešila mamina prijateljica in s sestro sta končali v sirotišnici. "En tak občutek varnosti sem imela, ker je bil končno nekdo, ki je rekel: 'Zdaj pa mir, dajmo urediti ta dva otroka,'" se težkega otroštva spominja Pančurjeva.

Novo upanje je, takrat desetletni deklici, prinesla novica, da na obisk prihaja francoska dobrodelna organizacija in takrat je prvič zagledala njega - Shenpena Rimpočeja. "Jaz že ko sem ga zagledala, sem upala, da je to ta človek, ki bo mene rešil," se ga spominja Katja. "Stalno je bila zraven prevajalka in na koncu se je tako razpletlo, da je bila ona tista, ki je mene vzela iz sirotišnice, moja sestra je mogla podpisati soglasje, ker sem bila le deset let stara in sem živela pri njej. Takrat sem šla prvič tudi v šolo."

Pri 15 letih zanosila in tudi splavila

Prišla je v Ljubljano in budistični vodja je postal središče njenega sveta, ne vedoč, da bo postal tudi njen mučitelj. Pod pretvezo polaganja rok jo je namreč začel spolno zlorabljati. "Govoril mi je, da me hoče naučit kakšne spolne organe ima ženska. Vprašal me je, če sem se kdaj že pogledala spodaj, pa sem rekla ne. Jaz nisem vedela, da se to dela. En večer je prinesel ogledalo in je rekel, naj se slečem in mi je pokazal vse spodaj, kar me kot otroka ni zanimalo. Potem se je tudi on slekel in rekel jaz imam pa to tako."