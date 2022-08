Johnson navdušil s sproščenostjo: 'Želel je, da ga kličemo Boris'

"Da je to točno on, izveš 24 ur prej. Da pa se nekaj dogaja, da prihaja pomemben gost, izveš mesece prej. Nikoli ne veš, kdo točno prihaja, zato se vedno obnašamo, kot da prihaja najpomembnejši človek na svetu ali zgolj običajen gost," po obisku Johnsona pripoveduje lastnik hotela Planinka Marjan Batagelj in dodaja, da je bilo potem, ko so izvedeli, da prihaja britanski premier v odhajanju Boris Johnson, še toliko lepše.

"Bil je zelo običajen gost, brez posebnih zahtev, kot jih po navadi pričakujemo od takih gostov," pripoveduje Marko Koren, somelje v vili. "Obnašal se je zelo neformalno, in ko je odšel, se nam je zahvalil, da se je počutil zelo sproščeno in da mu to veliko pomeni," še dodaja Koren.