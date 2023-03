Kako je dobavitelj brez javnega razpisa prišel do 300 tisočakov vrednega posla?

Poglejmo primer farmacevtskega giganta Salus, ki je z državo od leta 2013 sklenil za več kot dve milijardi zdravstvenih poslov. Največ, skoraj 300 milijonov evrov, prav z UKC-jem, tudi številna evidenčna naročila, o katerih so revizorji ugotovili naslednje: "Velja opozoriti na manj kot enomesečno časovno obdobje od 17. avgusta do 14. septembra 2020, v katerem je bilo opravljenih 14 naročil v skupni vrednosti 301.278 evrov. Izstopa podatek, da so bila vsa naročila v zelo kratkem času narejena v popolnoma istem znesku, to je 21.520 evrov. V določenih primerih so bila narejena celo večkrat na dan. Samo seštevek vrednosti naročil, oddanih 2. septembra 2020, presega vrednost, ki jo določa zakon."

"Dejansko vidimo, da so znotraj istega leta določena podjetja dobivala evidenčna naročila, ki so absolutno presegla 40 tisoč. In kot takšna gre za kršitev Zakona o javnem naročanju (ZJN-3), kjer jasno piše, kakšni so postopki v primeru prekoračitve 40 tisoč evrov," opozarja vir.

V zaenkrat tajnem dokumentu revizorji še zapišejo, da je drobljenje naročil ena hujših kršitev javne naročniške zakonodaje. Zdravstveni minister podrobnosti danes še ni želel komentirati, je pa napovedal, da bo poročilo v celoti predalo protikorupcijski komisiji. "V dobaviteljskih strukturah upravljanja in nadzora se kaže možnost, da so prisotni zaposleni v UKC Ljubljana. In predvsem je videti izjemno pomanjkljivost analitičnih podatkov," meni zdravstveni minister.

Naročila dobili tudi pri podjetjih Sanolabor, Johnson&Johnson in Medis

To so ugotovitve, s katerimi že nekaj dni razpolaga tudi direktor Marko Jug. Med podjetji, ki so skupaj s kliničnim centrom drobila naročila, so revizorji poleg Salusa odkrili še denimo Sanolabor, Johnson&Johnson, pa tudi Medis.

"Kakšna je njihova povezava z zaposlenimi v UKC-ju, ta trenutek še nimamo podatkov, zagotovo pa mora obstajati določena vez, kajti evidenčna naročila lahko potrdijo direktorji, direktor oddelka, direktor nabave ali njegov namestnik, kar pomeni, da so najvišji organi morali vedeti za ta evidenčna naročila," razkriva vir.

Danes odgovorov, zakaj suma kaznivega dejanja vodstvo bolnišnice še ni prijavilo kriminalistom, nismo prejeli. Kot je napovedal zdravstveni minister, pa bodo nadaljnje skupne korake predstavili v sredo.