Kdo bo član ekipe na predstavništvu Slovenije v ZN v New Yorku?

Malovrh sicer ostaja na položaju in bo vodil delo slovenske misije v Generalni skupščini in Gospodarskem in socialnem svetu ZN (Ecosoc).

Slovenija je za voljo članstva sedaj že okrepila ekipo na predstavništvu Slovenije v Združenih narodih v New Yorku. Poleg Žbogarja bosta naloge namestnic stalnega predstavnika opravljale Ondina Blokar Drobič in Saša Jurečko. Jasna Ponikvar Velazquez, Petra Langerholc, Nataša Šebenik in Andrej Žitko so pooblaščeni ministri, Klemen Ponikvar, Špela Košir, Tjaša Tanko, Blaž Slamič kot ministri svetovalci, in Damir Smerdelj kot obrambni predstavnik. Urša Ponikvar, Lidija Dravec in Nika Aupič bodo opravljale naloge svetovalk, Urška Učakar in Gregor Jenko sta prva sekretarka oziroma sekretar, medtem kot sta Sabina Carli Sitar in Svit Senković druga sekretarka oziroma sekretar. Za člana diplomatskega predstavništva kot strokovnjak za določeno področje – ataše – je bil imenovan Matic Burkeljc.

Omenjena ekipa je že v New Yorku, naknadno naj bi se jim pridružilo še šest članov, katerih imena še niso v celoti znana. Na ministrstvu so nam potrdili, da je med njimi Laura Miklič, sicer nekdanja strokovna sodelavka za stike z javnostmi v Stranki Alenke Bratušek (SAB), po volitvah pa je začasno zaposlitev našla v kabinetu trenutnega predsednika vlade. Del Žbogarjeve ekipe v New Yorku bo še ena nekdanja evropska poslanka in ministrica iz vrst SAB – Angelika Mlinar, ki je navedbe potrdila za Delo.