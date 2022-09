'Knjiga vseh knjig, ki je še nad Ustavo' in izobešen plakat na balkonu DZ-ja

V državnem zboru je potekala razprava o predlogu sprememb družinskega zakonika, ki tudi istospolnim parom omogoča sklenitev zakonske zveze in posvojitev otrok. Medtem ko koalicija predlog podpira, mu opozicija nasprotuje. Izjava poslanke Nove Slovenije, Ive Dimic, da je knjiga vseh knjig še nad Ustavo, je na družbenih omrežjih sprožila burne odzive. Sejo so nato celo prekinili, da so odstranili plakat upodobitve svete družine po krščanski religiji na balkonu državnega zbora.

Po mnenju koalicije je skrajni čas, da istospolni dobijo enake pravice kot raznospolni, po mnenju opozicije pa to ni v skladu z naravnimi zakonitostmi. V razpravi je sodelovala tudi poslanka Nove Slovenije Iva Dimic, ki je uvodoma povedala, da je sprememba definicije zakonske zveze velik preizkus za celotno družbo in da se ji zdi nerazumljivo, zakaj bi bila zakonska zveza med moškimi in ženskami protiustavna in da je bila na zadnjem referendumu jasno izražena volja ljudstva. "Velikokrat slišim očitek nam, katoličanom, da bi morali biti tudi do istospolnih bolj vključujoči in naj si za zgled vzamemo papeža Frančiška, ki jih sprejema v avdience. Res je, velikokrat slišim tukaj citiranje papeža Frančiška ali iz Svetega pisma, ampak izven konteksta. Saj vemo, kaj govori knjiga vseh knjig, ki je še nad Ustavo. Sprejemanje vseh ljudi, tudi istospolnih, nima prav nobene zveze z omogočanjem posvojitev tej ali oni skupini ljudi," je povedala v nadaljevanju razprave.

Na besede poslanke se je odzvala pravosodna ministrica Dominika Švarc Pipan, ki je zapisala, da je Ustava temeljni in najvišji pravni akt pravnega reda Republike Slovenije, v skladu s sedmim členom Ustave pa so država in verske skupnosti ločene. Sejo prekinili zaradi izobešenega plakata

icon-expand Izobešen plakat na balkonu dvorane državnega zbora. FOTO: 24ur.com

Sejo so vodili podpredsednik Danijel Krivec (SDS) ter podpredsednici Meira Hot (SD) in Nataša Sukič (Levica). Sukičeva je nato razpravo prekinila, ker so nasprotniki predloga obesili na balkon dvorane DZ upodobitev svete družine po krščanski religiji. "Spoštovane poslanke in poslanci, zato da odstranimo transparente nestrpne desnice, ki danes tukaj očitno promovira svoje ideje tudi s plakati na ograji državnega zbora, kar je popolnoma nedopustno, prekinjam sejo za deset minut, da to zadevo odstranimo," je argumentirala svojo odločitev. Upodobitev so med prekinitvijo umaknili in seja se je po desetih minutah nadaljevala.