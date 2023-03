Ko našega prognostika ustavijo policisti, tudi oni z njim pokramljajo o vremenu

Delovni dan začne okoli 11. ure: "Najprej pogledam aktualne vremenske karte in podatke, kako kažejo modeli, kako se premikajo fronte, cikloni. Preverim, kaj smo delali prejšnje dni, da se ne ponavljamo, potem pa začnem s pisanjem teksta in hkrati s pripravo grafike za vremensko napoved."

Vremenska napoved v oddaji 24UR POPOLDNE poteka v živo, čaka pa jih še snemanje treh večernih vremenskih blokov. Najdaljša je napoved pred začetkom naše osrednje informativne oddaje 24UR, ki traja skoraj tri minute. Osrednja napoved je na sporedu med oddajo, za novičarskim delom in pred rubriko POP IN, traja dve minuti in pol. Sledi pa še dvominutna vremenska napoved ob oddaji 24UR ZVEČER. "Eni deli so podobni, je pa vsaka napoved malo drugačna, " pojasni.

"Voditelji si običajno nato to le lepotno popravijo, včasih pa dodajo še kaj svojega. Vključimo tudi njihove ideje, pridejo s kakšnim materialom, predvsem Robi Erjavec . On včasih pokliče tudi takrat, kadar ni v službi, in deli kakšne svoje posnetke, informacije," se posmeji.

Opiše klasično strukturo vremenske napovedi, ki jo pripravljajo: " Najprej je načeloma nek uvod, malo povzamemo današnje stanje, nato pa gremo na napoved za Slovenijo za jutri. Pripravimo temperature, pogledamo, če so kakšne padavine, kako je z oblaki, vetrom. Omenimo tudi kakšne zanimivosti, vedno pa vreme v gorah, saj je hribolazenje v Sloveniji izjemno priljubljeno. Sledijo še obeti," naniza. Kot pravi, jih včasih pred kakšnimi pomembnimi dogodki ali tekmami, kot so nogometne, Planica, Vitranc, Zlata lisca, tudi športniki prosijo za napoved vremena, ki je pred njimi in gledalci.

Pred nekaj leti so našim "vremenkotom" tehniki odprli tudi službeni elektronski naslov, gledalce pa so začeli pozivati, naj jim tja pošiljajo svoje fotografije: "In to se je zelo prijelo. Zelo redko vzamemo kakšno agencijsko sliko, večinoma uporabljamo posnetke naših gledalcev. Sploh kadar je sončen konec tedna, nam slike pošlje po 20, 30 različnih ljudi."

Ob četrtkih zvečer pa pod drobnogled vzamejo nek aktualen vremenski pojav ali temo: "Nocoj se tako ukvarjamo s temperaturo tal, saj je pred nami zdaj začetek vegetacijske sezone in bomo to nekoliko podrobneje razdelali."

Včasih pa gledalce tudi kaj razhudi. Eden izmed njih jih je nekoč tako opozoril, da se ob omembi gora na ekranu pravzaprav izriše silhueta Matterhorna, ki leži med Švico in Italijo, zato nadmorska višina ni ustrezna: " Grafiki so se pošteno potrudili, da so oblikovali nov 3D-zapis in zdaj se izrisuje naš Špik."

Vreme je Satlerja začelo zanimati že v osnovni šoli. "Morda tudi zato, ker sem z dežele, živel sem tudi na kmetiji. Tam je mogoče vreme bolj pomembno kot pa recimo v mestu, kjer ljudi zanima le, ali je dež ali ne. Nas pa zanima, ali bo dovolj namočilo, ali bo pozeba, ali bo primerno za sajenje nekaterih kultur, ali so tla primerno ogreta, ali bomo lahko posušili seno," našteva. Kmalu si je kupil prvi termometer in amaterski dežemer.

Meteorologija je geofizikalna veda, ki obravnava procese in pojave v ozračju. Primeri takšnih procesov in pojavov so: vetrovi, cikloni in anticikloni, vremenske fronte, nevihte, oblaki, megla, padavine, toča, turbulenca, dogajanje v prizemni plasti ozračja, medsebojni vplivi ozračja in tal, planetarna atmosferska cirkulacija, energetika Zemljinega ozračja in sevalna bilanca, ekstremni vremenski dogodki, neurja in vročinski valovi ter podnebne spremembe.

Vzpostavil je mrežo vremenskih postaj

Tudi zanimanje Roka Nosana za to področje se je začelo že v prvih razredih osnovne šole, ko si je ob zanimivejših vremenskih dogodkih občasno že delal zapiske. Začel se je tudi spraševati, kako določen pojav nastane in zakaj vreme včasih ubere svojo pot, kar se mu je zdelo najbolj fascinantno. Tako je že kmalu s pomočjo poljudnoznanstvenih revij, knjig in svetovnega spleta začel širiti svoja obzorja. "No, to zanimanje je z leti raslo in ob vstopu v srednjo šolo sem si na domačem vrtu postavil prvo vremensko postajo, s čimer mi je bilo prihranjeno vsakodnevno ročno vnašanje vremenskih podatkov v zvezek. Meritve meteoroloških spremenljivk so mi pomagale, da sem prišel do številnih zanimivih spoznanj o vremenu in podnebju domačega kraja," pojasnjuje.

Tudi on se je v želji po še dodatnem znanju na tem področju po končani gimnaziji vpisal na Fakulteto za matematiko in fiziko, na kateri je z meteorološkimi predmeti svoje znanje o vremenu in podnebju še nadgradil.