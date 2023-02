Predsednik protikorupcijske komisije Robert Šumi pravi, da so slab rezultat pričakovali, vendar je sedaj potrebno uresničevanje tistega, kar določa zakonodaja.

Po mnenju Šumija je Slovenija še vedno v procesu odzivanja na postkovidno situacijo glede javnih naročil in odmevne korupcije v zdravstvu. "Ko je govora o tem, da se v zdravstvu pol milijarde letno zgubi s provizijami, to ni spodbuden podatek, sploh ker nimamo odgovora, kako to preprečiti. Imamo abstraktne podatke, ni pa načina, kako to preprečiti," dodaja Šumi, ki poudarja, da je komisija podala ogromno priporočil, ki pa jih je potrebno v praksi tudi upoštevati in se ne le strinjati z njimi.

"Manjka prevzemanje odgovornosti. Ko pravnomočno ugotovimo kršitev, bi moralo priti do prevzema odgovornosti. Ljudje vidijo, da kljub temu, da mi nekaj ugotovimo, sankcij ni," o glavni težavi meni Šumi, ki kot primer dobre prakse izpostavlja sever Evrope, Nemčijo in Avstrijo.

Kot pomemben korak v pravo smer vidi resolucijo, katere osnutek je po 19 letih sedaj v finalni fazi. "Že letos se lahko naredi velik napredek, a na potezi je vlada, saj je potrebno uvesti sankcije in dati dober zgled."

Na lestvici nam sledijo države, kot so Češka, Slovaška in Hrvaška, za katere smo govorili, da so tako gospodarsko kot drugače za nami. "Od besed k dejanjem, potrebno je delo v praksi. Te države nas bodo prehitele, mi pa se vrtimo v krogu," opozarja Šumi, ki izpostavlja, da se že 30 let pogovarjamo o anomalijah, ki jih še nismo uspeli odpraviti.