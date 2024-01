Velenjska komunala zavrnila povabilo na protest za nižje cene komunalnih storitev

Kot smo že poročali, so prebivalce Velenja na decembrskih položnicah presenetili enormni zneski za komunalne storitve. Številni so fotografije svojih položnic objavili na družbenih omrežjih. Stroški komunalnih storitev lastnika oz. uporabnika enega od stanovanj denimo znašajo kar 438,46 evra. Strošek ogrevanja znaša 296,90 evra, kar predstavlja skoraj 70 odstotkov celotnega zneska na položnici. Zaradi nastalih razmer so za sredo v Ljudski iniciativi Velenje napovedali protest, nanj so osebno povabili tudi vodilne na velenjski komunali.

"Direktor Komunalnega podjetja Velenje mag. Gašper Škarja in tehnični direktor Komunalnega podjetja Velenje Janez Ramšak se novinarske konference in protestnega shoda Ljudske iniciative Velenje ne bosta udeležila, saj ocenjujemo, da dogodka nista prava priložnost za konstruktiven dialog ter iskanje odgovorov na resna in zahtevna vprašanja," danes odgovarjajo iz velenjske komunale, kjer dodajajo, da sicer povsem razumejo nejevoljo in stiske, ki jih povzročajo višji zneski na računih za ogrevanje, in da vodijo vse aktivnosti, da bi bili stroški ogrevanja za uporabnike čim nižji.

Na komunali ob tem dodajajo, da so občanom vedno dostopni za telefonske informacije, za pisna pojasnila in tudi na sedežu podjetja, o oblikovanju cen storitev pa da uporabnike redno obveščajo.

Kot so še navedli v sporočilu za javnost, se je Škarja konec junija sestal s predstavnikoma iniciative in jima podal odgovore na vprašanja, naknadno so jim poslali tudi gradivo z obrazložitvami. Na srečanju naj bi se dogovorili, da bo ljudska iniciativa oblikovala predloge in stališča, ki bi jih nato v sodelovanju predstavili resornim ministrstvom in Holdingu Slovenske elektrarne. "Do tega ni prišlo, saj se ljudska iniciativa dogovora ni držala. Prav tako ni nikoli več stopila v stik z nami; vse do konca prejšnjega tedna, ko smo prejeli vabilo na protestni shod," v obrazložitvi, zakaj se shoda ne bodo udeležili, pojasnjujejo na komunali. Po njihovo iniciativa s populističnimi in zavajajočimi izjavami izkorišča stisko šibkejših. Delovanje iniciative bodo sicer na komunali še naprej spremljali in se nanj po potrebi odzvali, dodajajo.

Tako so danes predstavnike Ljudske iniciative Velenje povabili na sestanek. Uporabnike storitev Komunalnega podjetja Velenje pa so pozvali, naj "za vse informacije in pojasnila o strukturi cen za storitve, o porabi vode in toplotne energije na posameznih odjemnih mestih, o načinu izračuna zneska na položnicah in o razlogih za višino tega zneska," pokličejo na komunalo ali pa jim pišejo na elektronski naslov.

Za komentar smo zaprosili tudi Ljudsko iniciativo Velenje, njihove odgovore še čakamo.

Zahteve občanov

Jezni občani od komunale med drugim zahtevajo preklic vseh januarskih položnic za ogrevanje in začasno ustavitev izdajanja novih položnic, dokler se ne najde rešitev za 50-odstotno znižanje cen toplotne energije, obračun toplotne energije brez posredniških podjetij in dodatnih stroškov po sistemu 'en račun ena pravna oseba' ter zmanjšanje priključne moči za 30 odstotkov vsem stanovanjskim stavbam.

Od Termoelektrarne Šoštanj (Teš) iniciativa zahteva takojšnje znižanje cene toplotne energije na raven, kot je bila pred enim letom, javno objavo količine in cene toplotne energije, prodane Komunalnemu podjetju Velenje v letu 2023, ter mesečno posodabljanje teh podatkov.

Prav tako iniciativa od pristojnih zahteva izločitev kuponov ogljikovega dioksida iz cene toplotne energije in zmanjšanje davka z 22 odstotkov na 9,5 odstotka. Zahtevajo tudi nadomestilo iz naslova degradacije okolja za ljudi od Premogovnika Velenje in Teša.

Del omenjenih zahtev mora biti po njihovih navedbah izpolnjen do konca tega meseca, preostale zahteve pa do konca februarja letos. V nasprotnem primeru napovedujejo stopnjevanje protestnih dejavnosti.

Prejšnji teden je velenjska občina napovedala, da bodo z občinskimi svetniki in političnimi strankami uskladili višino toplotnega dodatka, da bi občanom olajšali plačilo položnic za ogrevanje. Župan Velenja Peter Dermol je povedal, da bodo skušali s tem dodatkom, ki je lani znašal 30 evrov na položnico, zajeti čim večje število občanov.