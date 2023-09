Košarica osnovnih živil najcenejša od začetka popisa, na delu tudi inšpektorji

"Tokratni popis osnovne košarice 15 osnovnih skupin živil kaže na ponovno znižanje njene vrednosti. Dosegla je najnižjo povprečno vrednost najcenejših izdelkov v celotnem času spremljanja ter znaša 26,78 evra, kar je za več kot šest odstotkov (1,75 evra) nižja vrednost v primerjavi s prejšnjim popisom 29. avgusta 2023, ko je njena povprečna vrednost znašala 28,53 evra. Maksimalna vrednost najcenejše košarice znaša 27,77 evra, medtem ko minimalna znaša 26,05 evra," so ob novih cenah popisov košarice zapisali na ministrstvu.

Prvi popis košarice so opravili v sredini lanskega septembra. Od takrat pa so na ministrstvu prejeli tudi "kar nekaj pritožb in opažanj, vezanih na košarico", ki so jih pri različnih trgovcih opazili potrošniki. Pri popisu 12. septembra je zato poostren nadzor spremljanja in označevanja cen opravil tudi tržni inšpektorat. Sporne prakse bi lahko predstavljalo predvsem zavajajoče oglaševanje najcenejše košarice, so dodali na ministrstvu. Ugotovitve samega inšpekcijskega nadzora bodo znane po zaključku postopkov.

Cenejša tudi razširjena košarica 28 osnovnih skupin živil

Pri zadnjem popisu razširjene košarice 28 osnovnih skupin živil se je povprečna vrednost najcenejših izdelkov v košarici pri vseh trgovcih v primerjavi s popisom 29. avgusta 2023 ponovno znižala in dosegla najnižjo vrednost. Tokrat znaša 43,86 evra, kar je za več kot pet odstotkov (2,4 evra) manj kot na predzadnjem popisu, so še sporočili iz ministrstva in dodali, da se je znižala tudi najnižja vrednost najcenejše razširjene košarice, ki tokrat znaša 42,86 evra.