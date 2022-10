Levica: Absolutno proti povečanju plačnih nesorazmerij v zdravstvu

Mladi zdravniki so do vladnih obljub kritični, saj da v preteklosti niso prinesle nič konkretnega.

Poleg sporazuma o začasni prekinitvi stavke se je minister za zdravje Danijel Bešič Loredan zavezal, da bo vlada do prvega aprila oblikovala ločen plačni zdravstveni steber v okviru javnega plačnega sistema. Ločeno bo tudi urejanje položaja zdravnikov ter zobozdravnikov, če bi drugi sindikati pogojevali ali omejevali urejanje zdravniških plač. A mladi zdravniki so do vladnih obljub kritični, saj da v preteklosti niso prinesle nič konkretnega.

V odzivu so zapisali tudi, da bodo plačna nesorazmerja v zdravstvenih ekipah ostala, ministru pa očitali, da "za njihovo odpravo ni storil še ničesar", čeprav so mladi zdravniki to pričakovali že ob sprejetju interventnega Zakona o zdravstvu. "Naučili smo se, da samo besede ministrov niso dovolj," so še enkrat poudarili in se hkrati zavezali, da se bodo v primeru "konstruktivno izpeljane zadeve" za svoje nezaupanje z veseljem opravičili.

Levica: Absolutno proti povečanju plačnih nesorazmerij

Tudi v Levici so kritični do sporazuma med sindikatom Fides in vlado, tudi oni so izpostavili plačna nesorazmerja. Poudarili so, da ne nasprotujejo pozivom k prenovitvi plačnega sistema in željam mladih zdravnikov po dvigu plač, a so proti povečevanju plačnih nesorazmerij v zdravstvu. "Kaj ta steber je in kakšen bo, ni nikjer opredeljeno. Še več, v dogovoru je zapisana točka, po kateri bi bila ministrstvo za zdravje in vlada zavezana k ločeni obravnavi zdravnikov in zobozdravnikov v primeru poskusov kolektivnega urejanja javnega plačnega sistema s strani ostalih sindikatov," so izpostavili v sporočilu za javnost.