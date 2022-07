Mama Borisa Popoviča mora Mandariću vrniti milijonski dolg

Mandarić je nato, ker dolga na pozive ni vrnila, sprožil izvršbo, a je to zadržala tožba, ki jo je Popovičeva sprožila zoper MM Investicije. V tožbi je navedla, da sta posojilna pogodba in sporazum o ustanovitvi hipoteke nična in da je tudi tokrat izposojen denar, torej 485.000 evrov, Mandariću vrnila vrnila v gotovini v spalnici. Čeprav je sodišče najprej razsodilo v korist Popovičeve, je višje sodišče sodbo razveljavilo in sojenje vrnilo na začetek. Po ponovni presoji dokazov je sodišče presodilo, da je zahtevek Popovičeve o ničnosti neutemeljen, zdaj pa so to potrdili tudi višji sodniki, še navaja portal.

"Čeprav je tožnica okoliščine domnevne izročitve denarja podrobno opisala (denar, ki ga je predhodno pripravila s hčerko, je Mandariću izročila v spalnici svoje hiše, Mandarić je denar pospravil v tri žepe suknjiča in ji rekel, da mu je žal, ker ji je pobral ves denar), njeno izpoved pa so potrdili njeni družinski člani (sin Boris Popovič, hči Laura Ban in snaha Eva Popovič), je odločilen del dokazne presoje ugotovitev, da nihče od zaslišanih ni podal prepričljive izpovedi o tem, kje so imeli gotovino shranjeno, kdo jo je dejansko upravljal (glede na tožničino izpoved, da so denar upravljali otroci, je nenavadno, da ti niso vedeli, koliko ga je in kje se hrani) in kako so denar, ki naj bi ga tožnica podedovala po v letu 2000 umrlem možu, zamenjali v evre (tožnica je izpovedala, da so menjavo valute urejali otroci in da je to zanje urejal neki Perez iz Žusterne, medtem ko njeni družinski člani, sicer med seboj dobro naučeno usklajeni, o tej okoliščini niso ničesar povedali). Izpovedi družinskih članov so bile mestoma celo preveč oziroma naučeno skladne, tožnica pa ni dokazala, da bi Milanu Mandariću izročila 485.000 evrov in niti ni dokazala, da bi sploh razpolagala s takšnim zneskom," je po poročanju RTVS sklenilo sodišče.