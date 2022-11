Minister iz Janševe vlade v lokalno politiko na Jankovićevi listi

Kako gre skupaj huda graja Zorana Jakovića na račun prejšnje vlade, ko je v torek dejal, da "smo pokazali mračnim silam, tistim, ki želijo preoblikovati zgodovino, da nimajo prostora v vladi," s tem, da je eden od ministrov te iste vlade pet mesecev kasneje kandidat za mestnega svetnika na listi tega istega župana?

"Zelo. Kajti govorimo o tem, da je bil on sicer v vladi in je imel samo dve možnosti; vlado zapustiti ali ostati. On ni bil član te stranke, ki je vodila celo vlado. Koritnik kot minister za javno upravo je delal v dobro vseh občin. Jaz imam z njim dobre izkušnje," pojasnjuje Janković.

In obratno: kakšen miselni preskok je potreben za politični prestop z desne na levo? "Zame ni nobenega miselnega preskoka. Preveč ljudi je obremenjenih s tem, da druge tlačijo v neke predalčke. Zakaj je tako, ne vem. Da je pa to škodljivo, ta razdvojenost na naši ali vaši, je pa dejstvo," na drugi strani meni nekdanji minister za javno upravo Boštjan Koritnik.

Neuradno se mu obeta mesto podžupana

Neuradno se Koritniku, ki za 45-članski mestni svet kot 17. kandidira na listi Zorana Jankovića, obeta zelo pomemben položaj podžupana. "Misim, glejte o možnostih ... Nikoli ničesar ne izključuj, kaj več pa težko povem," dodaja Koritnik.

Kaj pa pravi Janković? Ali obstaja opcija, da bo Koritnik podžupan? "Počakajmo, pa povemo. Ne prehitevajmo nič," odgovarja ljubljanski župan.

Koritnik je bil kot minister za javno upravo med drugim tudi skrbnik posebnega zakona o glavnem mestu. Kar nekateri pri premiku na lokalno politično raven vidijo kot njegovo strokovno prednost. Drugi pa opozarjajo na možen konflikt interesov.