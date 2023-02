Ministrica: Proti meni so leteli predmeti. Švarc: Na shod niste bili povabljeni

Predsednik sindikata poklicnih gasilcev David Švarc zavrača navedbe, da so proti ministrici Sanji Ajanović Hovnik in ministru Marjanu Šarcu leteli predmeti. "Z razpravo o načinu shoda se sedaj poskuša preusmeriti pozornost od vsebin, zaradi katerih smo protestirali," pojasnjuje Švarc, a Ajanović Hovnik trdi, da na protestu ni bilo "vse v redu". "Poslušati sem morala navijaštvo, hujskanje, zavajanje, poskušali so me utišati." Gasilci pa da so izrekli veliko neresnic in pol resnic. "Ko je prišel čas, da se odzovem, so proti meni letali goreči predmeti, in ker sem bila ogrožena, me je policija umaknila, saj so menili, da je zame postalo prenevarno."

Švarc ji je odgovoril, da kljub temu, da ministrica na shod ni bila povabljena in je sama želela govoriti, je niso poskušali utišati. "Jaz sem ji povedal, da sredi shoda ne more dobiti besede, da danes govorijo gasilci, da pa bo besedo dobila na koncu. Vendar kar je povedala, je pri fantih spodbudilo še več nezadovoljstva," na očitke ministrice odgovarja predsednik sindikata poklicnih gasilcev.

Ajanović Hovnikova vztraja, da dialog poteka neprekinjeno od 20. junija in da so z gasilci in Švarcom imeli sestanek, na katerem jim je predstavila izhodišča za plačno reformo. Švarc sicer trdi, da dialog za odpravo plačnih nesorazmerij pri gasilcih ne teče.

Ajanović Hovnikova: Gasilci niso najslabše plačani. Švarc: Vi govorite o bruto plačah z vsemi dodatki

Ministrica je izpostavila še, da so gasilci oktobra 2022 podpisali dogovor z vlado, ki je določal, kaj bodo počeli letos, ko bodo v pogajanjih naslovili tiste, ki imajo najnižje plače. Po besedah Ajanovič Hovnikove gasilci tudi niso najslabše plačani. "Mi govorimo o osnovnih plačah. Vi govorite o bruto plačah z vsemi dodatki: za delo ponoči, ob neugodnem času, ob praznikih, za opravljanje nevarnih del in za stalno pripravljenost," na očitke o plačah ministrici odgovarja Švarc.