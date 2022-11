NSi nikoli več v vlado z Janšo? 'Tonin se ni naučil ničesar'

Novi trije porazi, ki so jih na nedeljskih referendumih zapisali pobudniki referendumov, so prinesli tudi nove napetosti v odnosu med SDS in NSi. Predsednik Nove Slovenije je napovedal, da z Janezom Janšo ne bodo šli več v vlado. Na slednje se je zdaj odzval tudi prvak SDS, ki je opomnil, da to ni prva tovrstna obljuba stranke, ki pa jo je že v preteklosti prelomila. Oglasila pa se je tudi nekdanja predsednica stranke Ljudmila Novak, ki je Janši sporočila, da mu bo Slovenija hvaležna, če odide.

Prvi mož krščanskih demokratov Matej Tonin je po porazu treh referendumov sporočil, da Nova Slovenija ne bo več stopila v vlado, ki bi jo vodil predsednik SDS Janez Janša. "To leto je pokazalo, da se vse stvari, pri katerih posredno ali neposredno sodeluje Janez Janša, praktično izrodijo v odločanje o njem in to je za desno sredino na dolgi rok škodljivo," je v oddaji 24UR ZVEČER dejal Tonin. In dodaja: "Zaradi vseh preteklih izkušenj in dejstev je tudi v NSi dozorelo spoznanje, da bomo rekli političnemu veteranu: Dovolj je." Napoved je nekoliko omilil z besedami, da so sicer v stranki pripravljeni sodelovati v vladi, del katere bi bila tudi SDS.

icon-expand Soočenje FOTO: Luka Kotnik

A Janša ob njegovih besedah ni ostal tiho. Na spletu je namreč opomnil, da je podobne obljube v preteklosti dala tudi nekdanja predsednica stranke Ljudmila Novak. "Ki pa potem ni bila nikoli postavljena pred to dilemo. Odstavili so jo namreč prav tisti, ki so ji te besede položili v usta, na njeno mesto pa so ustoličili Mateja Tonina. Ki se iz te lekcije ni naučil ničesar," je zapisal prvak stranke SDS. Novakova je namreč že pred šestimi leti, ko je še vedno poveljevala stranki NSi, dejala, da dokler bo na čelu SDS, sodelovanja z NSi ne bo.

V besedni dvoboj pa se je nato spustila tudi nekdanja predsednica Nove Slovenije. Janši je poslala jasno sporočilo: "Janez, namig. Ob očitnem majanju tvojega stolčka vstani in pojdi. Slovenija ti bo iskreno hvaležna." Ostre besede med predstavniki obeh strank so sledile po sporočilu Tonina, ki je sledilo padcu vseh treh referendumov. Takrat je dejal, da so bile vsebinske dileme potisnjene v ozadje, ljudje pa da so se ponovno odločali zgolj za ali proti politiki, ki jo pooseblja Janez Janša. Desna sredina je izgubila že tretje ljudsko odločanje letos in čas je za samorefleksijo, menijo v Novi Sloveniji. Janša je Toninu takrat odgovoril z zapisom, da bo stranka NSi, dokler bo kritizirala vse, ki se v teh razmerah še borijo, na volitvah životarila pod 10 odstotki podpore.