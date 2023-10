Na dražbi koprske občine na voljo dvosobno stanovanje in več gradbenih parcel

Dražba bo potekala 26. oktobra ob 10. uri v prostorih Mestne občine Koper. Največ zanimanja občina pričakuje za gradbene parcele v Sv. Antonu, Hrvatinih, Šmarjah in Spodnjih Škofijah.

Občina bo dala na dražbo 947 kvadratnih metrov veliko nepozidano stavbno zemljišče, ki ga prodaja po izklicni ceni 166.626 evrov. Gre za največje zemljišče na dražbi. Na prodaj bo tudi 800 kvadratnih metrov veliko zemljišče za 159.963 evrov in 789 kvadratnih metrov za 158.084 evrov.

Naprodaj bo tudi dvosobno stanovanje s kletjo v Bertokih. "Stanovanje obsega kuhinjo z jedilnico in bivalnim prostorom, sobo, manjši predprostor in kopalnico. Ima zahodno lego in izhod na vrt, parkiranje je možno ob stavbi. V bližini so trgovina, vrtec in vsa potrebna infrastruktura, urejena je tudi povezava javnega prometa do središča Kopra," so zapisali na občini, kjer si želijo za stanovanje v velikosti 42,33 kvadratnih metrov iztržiti vsaj 129.000 evrov.

V naselju Spodnje Škofije pa bo naprodaj sklop nepremičnin v skupni izmeri 1039 kvadratnih metrov po izklicni ceni 208.587 evrov. "Zemljišča so na ureditvenem območju za poselitev, na območju za stanovanja, na njih pa stojita dva pomožna kmetijska objekta," pojasnjujejo na občini.

Na dražbi bo tudi nepozidano stavbno zemljišče na območju za mešano urbano rabo v Šmarjah. Občina prodaja 649 kvadratnih metrov za 114.759 evrov.

"V izklicnih cenah ni vštet davek na dodatno vrednost oz. dvoodstotni davek na promet nepremičnin. Zainteresirani za posamezne nepremičnine morajo varščino vplačati do vključno ponedeljka, 23. oktobra," so še sporočili iz koprske občine.