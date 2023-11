Pretepali in kamenjali živali, Policija zbira obvestila

S kolom so napadli tudi ponija na pašniku, v kozo pa vrgli večji kamen. Preko ograje sta udarec v gobec prejela tudi konj in prašič. Eden od storilcev se je znesel tudi nad majhnim črnim mačkom, ki ga je moški v vijola puloverju s kapuco najprej božal, nato pa udaril. Najverjetneje ista oseba, saj prav tako nosi vijola pulover s kapuco, je nato proti kozi stegnila dlan s hrano, kmalu za tem pa jo udarila po gobcu.

Skoraj 20 sekundi posnetek, opremljen s poskočno glasbo, prikazuje vsaj deset primerov, v katerih so doslej neznani storilci živali brcali, vanje metali večje kamne ali jih udarili s kolom. Večina živali je v času snemanja na ograjenih pašnikih, ena od krav leži pod drevesom, ko do nje pristopi storilec s čelado in jo s kolom udari po glavi, kol pa se ob udarcu razleti na več kosov.

"Tako pa v Pamečah pri Slovenj Gradcu trije mladostniki za zabavo pretepajo, trpinčijo oz. naklepno mučijo nemočne, nič hudega sluteče živali in svoje nagnusno početje celo dokumentirajo in opremljajo z glasbo. Vzgoja uma brez vzgoje srca ni nobena vzgoja," so na Facebooku, kjer so podelili omenjen posnetek, zapisali pri Društvu proti mučenju živali Koroške. Dodali so, da so na Policijo in Veterinarsko inšpekcijo že podali prijavo.

Iz Policijske uprave Celje so nam potrdili, da so prejeli uradno prijavo s priloženim posnetkom, z zbiranjem obvestil pa so začeli že, ko so omenjene posnetke zaznali. Preiskava je trenutno v fazi zbiranja obvestil, zato več podatkov s Policije niso posredovali. "Z vsemi ugotovitvami bomo seznanili pristojno državno tožilstvo," so dodali.

Kakšne kazni so predvidene?

V primeru potrditve suma storitve kaznivega dejanja bodo na Policiji zoper vseh osumljenih oseb podali kazensko ovadbo. Kdor surovo ravna z živaljo ali ji po nepotrebnem povzroča trpljenje, se kaznuje z denarno kaznijo ali zaporom do enega leta, kdor pa z dejanjem muči več živali, ali mučeno žival trajno hudo pohabi ali na krut način povzroči njen pogin, se kaznuje z zaporom do dveh let, so še pojasnili na Policiji.

Za podrobnosti smo vprašanje poslali tudi društvu, njihove odgovore še čakamo.