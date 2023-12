Najbolj brane zgodbe leta na 24ur.com

Ob koncu leta smo prečesali našo statistiko, da bi si ogledali, kaj vas je v preteklih 52 tednih najbolj zanimalo. Da bo v ospredju vreme, saj so leto vsekakor zaznamovale vremenske ujme, smo pričakovali. Toda pogled na 20 najbolj branih novic je vseeno nekoliko presenetil tudi nas, vremenu jih je bilo posvečenih kar 14. V avgustu, ki se bo v zgodovino torej zapisal zaradi največje naravne nesreče v zgodovini samostojne Slovenije, je našo spletno stran vsaj enkrat obiskalo 1.126.780 uporabnikov. To je 75,2 odstotka vseh uporabnikov interneta v državi. Kot edini v Sloveniji smo začeli v zadnjih mesecih redno presegati mejnik milijona uporabnikov, kar nas uvršča na 1. mesto najbolj obiskanih strani v državi. Naša 24ur.com je v minulih 12 mesecih dosegla 1.496.095.715 prikazov, torej skoraj poldrugo milijardo.

Najbolj brana novica letošnjega leta seveda nosi datum 4. avgust. Takrat je naša okrepljena ekipa ves dan v živo spremljala dogajanje po državi. Slovenija je bila pod vodo. Apokaliptično povodenj smo spremljali z informacijami o aktualnih razmerah, nasveti pristojnih služb ter fotografijami in posnetki s terena, ki ste nam jih posredovali tudi naši bralci, in tako pomagali pri ustvarjanju vsebine v tem žalostnem dnevu, ki je številnim vzel streho nad glavo. Števec se je pri tej novici, ki smo jo osveževali do poznih večernih ur, presegel pol milijona ogledov.

Na drugem mestu najbolj branih novic leta se je znašlo julijsko dogajanje, ko smo že od jutra opozarjali, da je pred nami burno vremensko dogajanje. Slovenijo je iz smeri Italije nato res dosegla zelo močna nevihtna celica, ki sta jo spremljala tudi silovit veter in toča. Neurje je zvečer najprej zajelo Goriško in se nato začelo premikati čez osrednjo Slovenijo. Nevihtni sistem se je hitro pomaknil proti vzhodu, zato je agencija za okolje nato tudi za jugovzhod države dvignila stopnjo opozorila na najvišjo, rdečo. V naš elektronski nabiralnik so hitro začele deževati fotografije toče, velike kot jajce.

Povodenj 4. avgusta je k vrhu lestvice zavihtela še dve novici. V ločenem članku smo spremljali dogajanje na Koroškem in Savinjskem, ki ju je ujma najbolj prizadela. V Celju so evakuirali več kot 4000 prebivalcev, iz Laškega so poročali o pretoku vode, kakršnega ne pomnijo. Civilna zaščita je pozivala, da se ob zvoku siren umaknite na varno, nikar ne rešujte predmetov, ampak v prvi vrsti poskrbite za svoje življenje in življenje svojih bližnjih. Pod vodo je bila tudi Gorenjska, zato smo v drugi novici osredotočili predvsem na razmere na škofjeloškem območju s Selško in Poljansko dolino, ki sta bili zaradi zaprtih cest odrezani.

Z najtežjim srcem pa smo spisali novico, ki je prišla na peto mesto najbolj branih. 10. septembra je med nas udarila tragična vest, da je v 53. letu nepričakovano umrl naš vremenar Robi Erjavec. Spominjali se ga bomo kot vedno prijaznega in nasmejanega sodelavca, številni gledalci pa kot človeka, ki je tudi zasebno odgovarjal na vprašanja glede napovedi in nasvetov glede vremena.

Novice na šestem, sedmem in osmem mestu so bile spet posvečene vremenu – avgustovski povodnji in julijskemu nemirnemu nebu, šele na repu deseterice pa sta novici, ki nista povezani s tem. Konec junija so iskalne ekipe bile bitko s časom, da bi našle turistično podmornico Titan, ki je izginila med potapljanjem do razbitin Titanika. Čez nekaj dni je ameriška obalna straža sporočila, da je daljinsko vodeno podvodno plovilo v bližini Titanika na območju iskanja odkrilo "polje razbitin". Podjetje OceanGate, ki je upravljalo z izginulo podmornico, je sporočilo, da je posadka umrla, družinam pa izreklo sožalje.

Po koncu prvomajskih praznikov pa je regijo šokiralo streljanje na osnovni šoli v Beogradu. Učenec sedmega razreda je ubil več učencev in varnostnika. Kot je na novinarski konferenci dejal predsednik Aleksandar Vučić, se je mladi strelec na napad pripravljal dlje časa, streljal pa naj bi, ker da se v razredu ni počutil sprejetega.

Druga polovica najbolj brane dvajseterice se spet začenja in nadaljuje z vremenom, vmes se vrine le novica o tragični prometni nesreči, ki je za več ur zaprla dolenjsko avtocesto. V nesreči je bilo udeleženih 11 osebnih in tovornih vozil. Zaradi poškodb pa sta na kraju umrla 74-letni moški in 67-letna ženska, ki sta bila potnika v kombiju, več ljudi pa je bilo poškodovanih.

Šele konec seznama zaokrožita novici iz tujine. Konec junija so napetosti med Kremljem in poveljnikom Wagnerjevih sil so dosegle vrh. Jevgenij Prigožin je s svojimi plačanci zavzel več vojaških objektov v ruskem mestu Rostov na Donu, nato pa so se odpravili na pot proti Moskvi. V prestolnici so razglasili protiteroristično operacijo, tamkajšnji župan pa je prebivalce pozval, naj ostanejo doma. Vodja plačancev je po napetem dnevu nazadnje le sporočil, da se njegovi borci vračajo v svoje baze, da bi se "izognili prelivanju krvi".

Tik po beograjski tragediji so v Srbiji znova odjeknili streli. 21-letnik je po sporu na šolskem dvorišču v vasi pri Mladenovcu odšel domov in v roke prijel avtomatsko puško. S strelnim orožjem je nato ubil osem oseb, še več pa jih je ranil.

Spletna stran 24ur.com je v maju, ki sta ga torej zaznamovala tragična strelska pohoda v naši soseščini, zabeležila največ obiskov v obdobju enega meseca. Kar 1.029.139 vas je namreč tisti mesec vsaj enkrat obiskalo našo spletno stran, kar je bil najboljši mesečni doseg od januarja 2017. Ta rekord pa smo hitro znova presegli: še več vas je namreč k nam namreč prišlo v mesecu avgustu, ki se bo v zgodovino torej zapisal zaradi največje naravne nesreče v zgodovini samostojne Slovenije. Takrat je našo stran vsaj enkrat obiskalo kar 1.126.780 uporabnikov. Gre za uradne podatke raziskave MOSS, ki meri podatke o obiskanosti spletnih mest v Sloveniji.