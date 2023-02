Napad v celjski bolnišnici: nekateri opravičujejo nasilneža, zdravniki zgroženi

Zdravniki so zgroženi nad komentarji pod objavami o nasilnem napadu v celjski bolnišnici, kjer je razburjen bolnik poškodoval dva zaposlena. Mnogi komentatorji namreč opravičujejo nasilneža, veliko pa je tudi ščuvanja k še več nasilja nad zdravstvenimi delavci. Obstaja strah, da bi se ponovila tragična dogodka izpred let, ko je v Ljubljani zaradi vbodnih ran umrla mlada zobozdravnica, v Izoli pa je pacient ustrelil mladega urologa. Na Zdravniški zbornici so lani prejeli kar 24 prijav nasilja nad zdravniki. Kot opozarjajo, se ti vsakodnevno srečujejo z nestrpnostjo, grožnjami, verbalnim in fizičnim nasiljem.