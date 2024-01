(Ne)šolanje doma: ko starši poskušajo otroke popolnoma izločiti iz sistema

Včeraj smo poročali o nenavadnem primeru dveh učencev, ki že tri leta ne obiskujeta osnovne šole, saj starša nimata zaupanja v šolski in pravni sistem. Menita, da so vse inštitucije trgovska podjetja, zato sta se odločila otroka šolati na domu. A kaj, ko učenca ne opravljata zaključnih izpitov, kar je pogoj za šolanje na domu.

Ne zaupajo sistemu, otroke izpisujejo iz šol in jih izolirajo.

"Najbližji sosedje jih redko vidijo zunaj, jih vidijo občasno, ampak same, brez kakršne koli družbe njihove starosti," pravi ravnateljica ene izmed slovenskih osnovnih šol.

"Vsakršna dolgotrajna izolacija je dejavnik tveganja za razvoj duševnih motenj," opozarja psihoterapevtka Andreja Poljanec. "Tak otrok nima neke prihodnosti, razen če dobi neke ljudi okoli sebe, ki bi ga spodbujali in nadomestili ta primanjkljaj," dodaja socialna delavka in družinska terapevtka Lidija Bašič Jančar.

Šolanje na domu je lahko za marsikaterega otroka učinkovito, razen ko: "Mi osmislimo izobraževanje na domu v smislu, da je to za otroka najboljše, ker je vidik države de facto nesprejemljiv. To je lahko ogrožajoče, ker to lahko pomeni, da otrok ne dobi ustrezne ravni znanja," pojasnjuje Simon Slokan z Inšpektorata RS za šolstvo.

Da je otrok po šolanju na domu osvojil dovolj znanj, dokazuje vsako leto na zaključnih izpitih ob koncu šolskega leta. "V primeru, da ne izvede ali pa dobi negativno, se mora prihodnje leto vrniti v šolo in največkrat tukaj prihaja do tega razkoraka," doda Slokan.

"Se nato vključi center za socialno delo. Preverja, če so kršene pravice otroka, ogroženost otroka. Če ugotovijo, da je kršena pravica otroka do šolanja, ukrepajo po svojih zakonih," pravi Bašič Jančarjeva.

Za tovrstne kršitve je predpisana globa od 500 do 1000 evrov, če napredka ni, zadevo prevzame sodišče. "Nobeden od teh primerov se ne obravnava po neki šabloni, mi moramo ugotavljati okoliščine, zakaj nekdo ni pri pouku," pove Slokan. Skrajni ukrep je tudi lahko odvzem otroka. Problem pa je tudi to, da lahko pravni postopki trajajo tudi več let.

"Če pogledamo nekega otroka, ki je na začetku osnovne šole, je hitro lahko star najstnik in tukaj je lahko veliko zgrešenega," opozarja Bašič Jančarjeva. "In ima tudi zato potem pogosto lahko moten razvoj osebnosti na različnih nivojih, socialnem, čustvenem, tudi kognitivnem," dodaja Poljančeva.

Tako socialno izolirani otroci brez izobrazbe kot žrtve svojih staršev, pa so v odraslosti pogosto lahko ujetniki revščine.