'Odvzeli so nam zdrave, vrnili pa bolne živali.' Inšpektorici napredovanje?

Danes s soncem obsijana kmetija pod novo postavljenim nadstreškom pa le še 23 ne 24 glav goveda. Zaradi hematoma in hernije so v sredo dopoldan med veterinarskim pregledom eno žival morali usmrtiti. "Ni se je dalo rešiti, ker je veterinar mislil, da je hematom, je najprej zdravnik zdravil, potem pa jo je mogel uspavati," pojasnjuje lastnik živali Rudi Možgan.

"Odrejena je raztelesba te živali, forenzična rastelezba, ki bo podala vse rezultate predvsem tudi o starosti te poškodbe, torej, kdaj je ta poškodba nastala," pa pravi uradni veterinar Aljoša Beljan.

Da so bile živali v dobrem zdravstvenem stanju ter da včeraj usmrčena krava ni imela bule pred sicer nezakonitim odvzemom, trdi lastnik. "Naše živali so bile popolnoma zdrave, ko so odšle." In te možnosti ne izključuje novi veterinarski inšpektor. "Jaz živali ob odvzemu 14. novembra nisem videl, tako da z gotovostjo ne morem trditi, ali je žival takrat bulo imela ali je ni imela. Prav možno je, da je bula nastala tudi v času odvzema, mogoče pri nalaganju, to so vse pač domneve," ocenjuje Beljan.

Kar sedem živali ima sicer zdravstvene težave. Poleg odrgnin ima ena "pljučnico, ena ima hematom. Tudi za teličke mi je hudo, ker zdajle iščejo mamo, mame jih nočejo več sprejeti, ker ko so jih odpeljali, so oni še zagotavljali, kako bodo v dobrobit živali telički ostal pri mamah, ampak niso, so jih ločili."

Samo dan po vrnitvi pa se je sinoči skotil teliček. Kar nakazuje na še eno nepravilnost inšpektorice Danuše Štiglic, opozarja Možgan. "Se pravi, inšpektorica je kršila še načelo, ker tri mesece pred telitvijo naj ne bi prevažali breje živali."

"Ocenjujem, da je že zdaj nastala škoda okoli 50.000 evrov. To je škoda, ki jo bo morala država povrniti tudi tistim, ki so začasno skrbeli za te živali," ocenjuje odvetnik kmetije Možgan Franci Matoz, ki napoveduje odškodninsko tožbo tudi zoper Danušo Štiglic.

Inšpektorica sama zaprosila za premestitev: Želim se odpočiti

Inšpektorica Štigličeva je sicer v postopku odvzema živali storila več kršitev in napak, zaradi česar je dobila opomin pred odpovedjo pogodbe o zaposlitvi. Kljub temu se nekoč nesojena izbranka premierja Roberta Goloba za mesto direktorice uprave za varno hrano seli stopnico višje v Ljubljano, v sektor za zdravje in dobrobit živali. "To se mi seveda zdi nesprejemljivo, glede na kršitve, ki jih je samo v tem postopku zagrešila, ki so bile hude kršitve zakona, bi najmanj pričakoval izredno odpoved pogodbe o zaposlitvi," o dogajanju meni pravni zagovornik Rudija Možgana Franci Matoz. "Reakcija direktorice, ki pa jo je postavila na to mesto oziroma premestila, pa je podobna Butalam, ne morem se drugače izraziti, bom pa vztrajal pri tem, da bo škodo povrnila tudi ona osebno."