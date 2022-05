Otroci še vedno precej bolj zamaščeni kot pred pandemijo

Gibalna učinkovitost otrok je v letih 2020 in 2021, ki ju je zaradi pandemije covida-19 zaznamovalo šolanje od doma, upadla za 16 odstotkov. Meritve v letošnjem letu kažejo, da se je gibalna učinkovitost otrok nekoliko izboljšala, a je napredek skromen, je ob predstavitvi rezultatov v okviru STAkluba povedal vodja nacionalnega sistema športnega kartona in izredni profesor na ljubljanski fakulteti za šport Gregor Starc.

Izboljšanje gibalne učinkovitosti je bilo izrazitejše pri fantih, saj so v povprečju uspeli nadoknaditi skoraj polovico gibalne učinkovitosti, ki so jo izgubili v letih 2020 in 2021, dekleta pa so uspela nadoknaditi zgolj tretjino izgubljenega. "Kljub vsemu niti fantje niti dekleta še niso dosegli stanja iz leta 2010, kar pomeni, da brez povečevanja obsega športnih dejavnosti v šoli in brez dodatnega spodbujanja vadb otrok v športnih društvih, ne moremo pričakovati doseganja stanja pred korono v naslednjem desetletju," opozarja Starc. V tem obdobju bodo mnogi sedanji otroci že odrasli z bistveno nižjo delovno učinkovitostjo, nižjimi intelektualnimi kapacitetami in večjimi zdravstvenimi tveganji.

Še vedno večji delež otrok z nizko gibalno učinkovitostjo

Delež gibalno neučinkovitih fantov se je v obdobju zapiranja šol povečal za skoraj 36 odstotkov, deklet pa za 39 odstotkov. Ob tem je delež vrhunsko gibalno učinkovitih fantov in deklet strmoglavil za 39 odstotkov. V letu 2022 je delež vrhunsko gibalno učinkovitih fantov in deklet že dosegel raven iz leta 2010, a delež nizko gibalno učinkovitih še bistveno presega raven iz leta 2010 in še vedno je izrazito porušeno razmerje med obema skupinama.

V obdobju desetih let se bo slovenski vrhunski šport tako začel srečevati z resnimi težavami v iskanju talentov, na drugi strani pa bodo zdravstveni sistem začeli dodatno obremenjevati mlajši bolniki s povečano incidenco nenalezljivih kroničnih bolezni, opozarjajo avtorji raziskave.

Debelost otrok v koronskih letih eksponentno narasla, na predkoronsko raven v 20 letih

Zamaščenost otrok je v letih 2020 in 2021 narasla za osem odstotkov pri fantih in sedem odstotkov pri dekletih. V letu 2022 se je delež podkožnega maščevja začel zmanjševati, a je bilo pri dekletih izboljšanje manj izrazito kot pri fantih. Starc predvideva, da bomo za vzpostavitev stanja izpred pandemije potrebovali vsaj dve desetletji.