Nataša Pirc Musar v ZN opomnila na le štiri predsednice Generalne skupščine

Miselnost "obnašajmo se kot običajno" pri podnebnih spremembah ne deluje, je prepričana Pirc Musar. "Podnebne spremembe so največji izziv našega časa. Katastrofalne poplave, ki so avgusta prizadele Slovenijo, so samo še en dokaz več med številnimi dogodki po svetu, ki to potrjujejo," je dejala.

Verjame, da bo Slovenija uspela odpraviti posledice poplav, veliko huje pa je v državah z omejenimi zmogljivostmi, kot so majhne otoške države, je opozorila in napovedala, da bo Slovenija svoj prispevek v Zeleni podnebni sklad povečala za 50 odstotkov, saj mora meddržavna solidarnost temeljiti na razumevanju, da so podnebne spremembe posledica preteklih in sedanjih človeških dejavnosti.

"Slovenija bo še naprej dejavno vključena v zagotavljanje podnebne in okoljske pravičnosti, vključno s pravico do čistega in zdravega okolja, ter zagotavljanje pravičnega dostopa do varne pitne vode in sanitarne oskrbe za vse," je dejala Pirc Musar. Poudarila je tudi pomen vode ter ponovila poziv k imenovanju posebnega odposlanca ZN za vodo.