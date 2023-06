Pisarno Klakočar Zupančičeve zapuščata dve ključni sodelavki

Neuradno je na parlamentarnih hodnikih slišati o burnih odnosih in različnih pogledih na način delovanja predsednice državnega zbora, kar pa v kabinetu Urške Klakočar Zupančič zanikajo.

Trdijo, da gre zgolj za časovno naključje in ne kakšna resnejša nesoglasja. Vodja kabineta Jensterletova sicer odhaja s septembrom v družinsko zasebno podjetje. Njena namestnica Ratošova pa je po 17 letih dela v 10 različnih kabinetih šefov parlamenta postala vodja kabineta predsednika ustavnega sodišča Mateja Accetta.

Znova so oživele tudi politične govorice o nezadovoljstvu dela poslancev in ministrov Gibanja Svoboda z vplivno generalno sekretarko Golobove stranke Vesno Vukovič in njenimi zelo neposrednimi metodami dela. Zaokrožilo je celo, da naj bi krog njenih kritikov zahteval odstop in menjavo sekretarke.

O liku in delu Vukovičeve so v torek razpravljali tudi na poslanski skupini Svobode, kjer pa menda ni bilo nesoglasij. Sekretarko stranke pa je ob robu obiska na Dunaju pokril tudi premier Robert Golob.