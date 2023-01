'Podjetja na področju plač postajajo nekonkurenčna'

Za štiri plačne razrede dvig plač pomočnic vzgojiteljic. Dogovor s Fidesom, ki že z decembrskim sporazumom o dveh do štirih višjih plačnih razredih ni bil zadovoljen. Naprej, minus 760 tisoč evrov mesečno za tožilce in sodnike, še preden je v torek premier Robert Golob obljubil 600 evrov bruto višje plače, so preračunavali na fiskalnem svetu: 11 odstotkov BDP-ja predstavljajo plače v javnem sektorju oziroma pet in pol milijarde evrov. "To pa pomeni, da vsak odstotek njihovega dviga pomeni 50 milijonov evrov dodatnega zadolževanja," pravi predsednik fiskalnega sveta Davorin Kračun.

Ali to pomeni tudi dvig davkov in prispevkov državljanom? "Nas je strah, da očitno država razmišlja o tem, da ta denar pride z večjimi davki, ti davki pa so v Sloveniji že tako nekonkurenčni, že tako naša podjetja postajajo nekonkurenčna predvsem na področju plač, kjer bi radi spremembe," opozarja predsednik Kluba slovenskih podjetnikov Joc Pečečnik.