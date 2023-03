Pokrito smučišče pod Joštom? 'Skrivnostni projekt' razburja krajane

" V okolici imamo več kot dovolj smučišč in samo še nekaj redkih takih dolin. Ne dovolite, da tuji kapital in oblast spreminjata naš način življenja, uničita trud in delo več generacij za nami in spremenita okolje zavoljo kapitala in turizma, ki ni nikakršna garancija za bodoče generacije," pozivajo v peticiji in opominjajo, da je Magna v Hočah "dober primer prakse, kako uničiti najbolj rodovitno zemljo".

" V kraju Zgornja Besnica leži ena redkih še nedotaknjenih dolin v mestni občini Kranj, polna vodnih izvirov in neokrnjene narave, ki ponuja ljudem odmik, krepi zdravje duha, ponuja pohodništvo, gobarstvo in lokalnim prebivalcem predstavlja generacije kmetijske obrti. Preko spletnih virov smo prebivalci občine Kranj izvedeli, da namerava tuji investitor skupaj z dvema ponudnikoma in podporo Mestne občine Kranj izvesti projekt zaprtega celoletnega smučišča, z različnimi kompleksi (hoteli, restavracije ...) ," je zapisano.

Krajani Besnice in okolice so ogorčeni, ker nimajo nobenih informacij o načrtovani gradnji pokritega smučišča. Na občini odgovarjajo, da gre samo za predlog, za katerega se ne ve, ali bo sploh prišel do javne obravnave.

"Dobro leto se že govori o projektu, neki viziji za "boljši jutri". Sam župan osebno predstavlja projekt, vaščani smo ogorčeni. Mediji ne govorijo nič o tem, odkupujejo se parcele. Lastnikom se obljublja kdo ve kaj," nam je sporočil tudi bralec, ki je želel ostati anonimen.

Turistično društvo Besnica: Ukrepati moramo hitro

Peticijo, ki jo je v enem dnevu podpisalo več kot 700 ljudi, je pripravila predsednica turističnega društva Besnica Živa Slavec, ki opozarja, da se sprejema občinski prostorski načrt, v sklopu tega pa se pripravlja sprememba namembnosti zemljišč. Informacije, ki jih ima, izhajajo iz projektnih map, ki so jih pobudniki projekta dali lastnikom zemljišč, h katerim so pristopili.

"Pred dvema dnevoma sem bila na sestanku lastnikov zemljišč, kjer je bilo tistih nekaj, ki so za, zelo manipulativnih. Večino lastnikov, ki je bila proti, so hoteli prepričati, da je tako ali tako že vse dogovorjeno, da se je treba prepustiti neizbežnemu, dovolili so tudi že, da na njihovih zemljiščih delajo vrtine za vodo ... a ker so bili v manjšini, ostali pa so se močno razjezili, so sestanek hitro zapustili."

Slavčeva, ki je hkrati inženirka arhitekture, opozarja, da bi bil tak projekt povsem neprimerno umeščen v prostor. "Res je, da bo spodbudil turizem in imel tudi druge pozitivne učinke na gospodarstvo. Besnica bo mogoče na ta račun dobila kako infrastrukturno omrežje (kanalizacija ...). Tudi kako delovno mesto več bo nastalo." Sprašuje pa se, ali tak objekt ne bi mogel stati na neki bolj degradirani lokaciji oz. na mestu, kjer vpliv na okolje ne bo tako dramatičen. "Kako bo ta objekt potraten energetsko? Koliko lahko prenese naše okolje? Bo za nas ostalo dovolj vode in ostalih virov, se bo dolina začela še bolj pregrevati, predvsem zaradi izgube večdesethektarskega gozdnega volumna in ogromne temne površine strehe objekta? Bomo domačini in ostali še lahko prosto dostopali in uporabljali dolino pod Joštom in Špičastim hribom? Bodo domačini zadosti poceni delovna sila za tak objekt ali jo bodo na koncu uvažali?"

Predlog zajema kompleks s pokritim smučiščem in hoteli

Na Krajevni Skupnosti Besnica so nam povedali, da z zadevo niso seznanjeni. V delu gradiva, ki ga je objavil lokalni časnik Trma in razkriva načrte pobudnikov, je zapisano, da bo največji objekt znotraj načrtovanega kompleksa pokrito smučišče. Dvorana naj bi v dolžino merila 460 metrov, v širino zgoraj 40 metrov, v širino spodaj 60 metrov, višinske razlike pa naj bi bilo 160 metrov. Takšna izgradnja s svojimi zahtevami v veliki meri skrči možne postavitve, pri umestitvi projekta pa so iskali tudi lokacijo, ki bi kar najbolje izkoristila naravne danosti, da so posegi v relief čim manjši. Upoštevali so tudi naravne dejavnike, kot so vodotoki, travniki in okoliški relief, ki omogoča umestitev spremljajočega programa ...