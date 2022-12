Policisti oglobili 21 voznikov tovornih vozil, ki niso upoštevali omejitve prometa

Močna burja na severnem Primorskem je presenetila marsikaterega voznika in na hitri cesti med Nanosom in Selom ter na regionalnih cestah Razdrto – Podnanos – Manče – Vipava v Vipavski dolini je še vedno v veljavi omejitev prometa. "Omejitve v prometu zaradi vetrovnih razmer so veljale predvsem za tovorni promet, saj je tovornjakom zaradi višine grozila večja nevarnost, da jih močni sunki vetra lahko prevrnejo," so sporočili iz PU Nova Gorica.

Policisti so v sredo čez dan in do 1. decembra zgodaj zjutraj na omenjenem območju v času močne burje izvedli nujne ukrepe za večjo varnost v prometu z namenom preprečevanja prometnih nesreč. Ugotovili so, da prepovedi nekateri vozniki niso upoštevali. Ukrepali so zoper 21 voznikov tovornih vozil in jim izdali plačilne naloge. Ukrepali so tudi zoper 20 pravnih oseb.

Predpisana globa skladno z določili Zakona o pravilih cestnega prometa zaradi neupoštevanja zapore posamezne ceste je 200 evrov za voznika tovornjaka in 1000 evrov za pravno osebo.

Ob močni burji se skušajte izogniti prehitevanju

Za bočni veter so dovzetna predvsem vozila z večjimi bočnimi površinami z večjo maso (tovorna vozila, avtobusi, vozila s ponjavami ...). Moč vetra pa se stopnjuje tudi s hitrostjo motornih vozil, opozarja policija. Udeležencem v prometu svetujejo, da v vetrovnih razmerah zmanjšajo hitrost vožnje, upoštevajo večjo varnostno razdaljo, saj se lahko zaradi vetra na cestišču znajdejo različni predmeti. Prav tako se skušajte izogniti prehitevanju, saj lahko močan sunek burje zaobjame tako prehitevajoče kot tudi prehitevano vozilo, dodajajo na policiji.

Kje veljajo omejitve prometa zaradi burje?

Na vipavski hitri cesti med Nanosom in Selom zaradi burje velja prepoved za počitniške prikolice, hladilnike in vozila s ponjavami. Na regionalni cesti Razdrto – Podnanos – Manče – Vipava pa je prepoved za počitniške prikolice, hladilnike in vozila s ponjavami do osmih ton, poroča Prometno-informacijski center .

Na omenjenem območju policisti PU Nova Gorica izvajajo nujne ukrepe za večjo prometno varnost z namenom preprečevanja prometnih nesreč in preverjajo, ali vozniki upoštevajo omejitve zaradi nastalih vremenskih razmer.