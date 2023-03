'Poslovilec' za smučarja, ki se je poročil ob Žanu Kranjcu v vlogi družice

Ko je prišel po stopnicah in zaslišal glasen aplavz, namenjen prav njemu, se mu je na obrazu izrisalo presenečenje, ki se je nato spremenilo v širok nasmeh. Pričakali so ga kanadske zastavice, kozarci šampanjca, zdravica in množica znanih obrazov, ki mu je zaželela vse dobro tudi v prihodnje. Poškodovani alpski smučar Trevor Philp ni pričakoval, da se bo od aktivne kariere poslovil na tak način, toda Slovenci niso dovolili, da bi ostal brez toplih spominov.

Pot Trevorja Philpa do Slovenije se je pravzaprav začela že pred desetletjem. Med študijem v ZDA je spoznal Ano Kobal, najboljšo prijateljico našega alpskega smučarja Žana Kranjca. Nazadnje pa ni dobil le njenega srca, osvojil je tudi vse njene najbližje, ki so ga vzeli za svojega in mu namesto daljne hladne Kanade kot srčen dom podarili Slovenijo.

Poslovilna zabava za Trevorja Philpa FOTO: Luka Kotnik

Trevor, ki bo maja dopolnil 33 let, bi moral biti pretekli konec tedna na veleslalomskem startu podkorenske strmine tudi sam, vendar si je pred sedmimi tedni na superveleslalomu v Cortini zlomil nogo. V Kranjski Gori je želel odpeljati svojo zadnjo poslovilno tekmo, vendar mu zdravniki niso dali zelene luči, zato je lahko prišel le kot gledalec. Vdal se je v usodo, mislil je, da bo le pomahal s tribune in vzel smučarsko slovo. Toda ljudje okoli njega so imeli drugačne načrte. Mislil je, da gre le na kavo in sprehod "Tega res nisem pričakoval, z Ano naj bi šla le na sprehod in kavo k jezeru Jasna, zdaj pa tole. Priti sem in videti toliko ljudi, družinskih članov, prijateljev, Slovencev, Kanadčanov ..." nejeverno pripoveduje za 24ur.com, ko na trgu pred cerkvijo z očmi potuje od svoje Ane, tasta in tašče, njihovih sorodnikov in družinskih prijateljev v opravi z logotipom Žana Kranjca do članov kanadske smučarske ekipe v temnozelenih jaknah.

Na drogu sta izobešeni kanadska in slovenska zastava. "Vedno sem rad prihajal v Slovenijo, ne samo zaradi tekme, ampak zaradi dežele kot take, zame je postala drugi dom. Zato je to res lep kraj za upokojitev," pravi. Mama osupla nad srčnim navijanjem Tukaj mu nazdravijo ljudje, ki ga pred nekaj leti še niso poznali, zdaj pa ga imajo za svojega. Med njimi je tudi Rebeka, mama našega najuspešnejšega alpskega smučarja Žana Kranjca: "Žan in Ana sta prijatelja od malih nog. Ampak taka prijatelja, kot marsikdo niti ne razume, da sta fant in punca sploh lahko. Onadva pa sta res taka prijatelja. In ko je prišel Trevor, je tudi on postal naš družinski prijatelj, je prijatelj otrok, moj prijatelj. Najbolj se mi je vtisnilo v spomin, ko je v Slovenijo prišla Trevorjeva mama. Ko je doživela to, da smo vsi mi glasno navijali za Trevorja, je bilo zanjo nepojmljivo. V Kanadi za svoje ne navijajo tako, kot smo mi zanj na tekmah v Kranjski Gori, on je naš," opiše.

Z mamo Žana Kranjca FOTO: Luka Kotnik

"Res škoda, da je končal kariero. Žal se je pripetila poškodba in tako se je odločil. Vem, da se je za tekmovalca grozno posloviti od kariere, ker je poškodovan. Vsak tekmovalec si kariero želi končati na kakšen drugačen način, z uspehi ali pa zato, ker je sam zase izbral tak čas, ne zato, ker se mu je pripetila poškodba. Ampak kakor koli se je odločil, smo mi zdaj tukaj zato, da ga podpremo, da vidi, da je bila njegova kariera super in da je naredil nek zaznamek v naših življenjih," ne skriva ganjenosti.

Žan je bil družica v moškem spolu Trevor je tako postal član družine Kranjec, in čeprav sta bila z Žanom na smučarskem papirju tekmeca, ju v zasebnem življenju povezuje zanimiva anekdota. "Z Žanom sva si bila od nekdaj zelo blizu, trenirala in smučala sva skupaj, že kot otroci smo potovali skupaj. Vedno sva bila močno povezana," nam začne pripovedovati njegova sotekmovalka še iz zelo mladih let Ana Kobal Philp. In Žan je bil tako ob njej tudi v enem najlepših trenutkov v njenem življenju, saj se je pomešal med prijateljice, ki so jo pospremile k novemu življenju s Trevorjem: "Nismo znali najti prave besede, ampak res je bil ena izmed družic na moji poroki, družica v moškem spolu," se smeji, ko se spomni prizorov s poroke julija lani.

Ana in Trevor FOTO: Luka Kotnik

Ana in Trevor sta se spoznala v ZDA. Ona je študirala v Salt Lake Cityju v ameriški zvezni državi Utah, on pa istočasno v Denverju v Coloradu. Oba sta trenirala smučanje in sta se spoznala že na univerzitetnih tekmah. Ana je tekmovalno smučanje po koncu študija obesila na klin, Trevor pa je vmes prestopil v profesionalne vode in postal del kanadske smučarske reprezentance, takrat sta tudi začela zvezo. "Potem pa se je tako nadaljevalo, on je smučal od takrat, zadnjih 10 let je potoval po svetu, jaz pa sem se preselila najprej v New York in nato v London, kjer trenutno živiva oba," pripoveduje Ana. Taščina skrb Njen oče pridno skrbi, da ne bi imel kdo praznega kozarca za zdravico Trevorju: "Ker vem, da v Kanadi zagotovo ne bi imel takega trenutka. Zaradi dolgoletne odsotnosti ni imel možnosti tam oblikovati takega kroga ljudi, študiral in živel je v tujini. Edina domača stvar zanj je pravzaprav Slovenija," pravi Trevorjev tast Brane Kobal, ko nam opiše, kakšno življenje imajo smučarji z druge strani luže.

Trevor s tastom in taščo FOTO: Luka Kotnik