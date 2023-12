Prava redkost v slovenskih gozdovih: v objektiv ujeli risa z rozetastim vzorcem

"V lanski sezoni smo v Katalinovem teritoriju s foto pastmi posneli dve samici z mladiči, ti pa so imeli rozetast vzorec kožuha. Mladiči (rojeni 2022) so zdaj v fazi vzpostavljanja svojega teritorija in ris na posnetku bi lahko svojo srečo iskal v snežniških gozdovih. Tam sicer zadnja leta ne zaznavamo stalnih teritorialnih risjih parov, kar pomeni, da je prostora za rise tam verjetno še dovolj," še pojasnjujejo pri LIFE Lynx, kjer dodajajo, da prav takšni posnetki pripomorejo k poznavanju stanja risje populacije.

Prvega risa so v Slovenijo doselili leta 2019, do zdaj so na območje Slovenije in Hrvaške naselili 17 risov (11 v Sloveniji, šest na Hrvaškem), za štirimi so se izgubile sledi. Ti risi so Maks in Zois ter Doru in Pino.

Kot prvega so leta 2019 iz Romunije k nam pripeljali Goruja, ki ima svoj teritorij na območju Male gore. Naslednje leto so v snežniške gozdove spustili Katalina, ki se zadržuje na območju Menišije in Rakitne, nekaj mesecev za njim so na območje Loškega Potoka naselili risa Borisa, a se je kmalu odpravil na Hrvaško in si tam vzpostavil svoj teritorij. Kot četrti je k nam prišel na Slovaškem ujeti ris Maks (za njim se je izgubila vsaka sled). Naslednje leto smo dobili prvega 'alpskega' risa, saj so lovci na Pokljuki izpustili risa Trisa. Nekaj mesecev kasneje smo v Slovenijo iz Romunije pripeljali prvo samico, riso Aido, ki ima svoj teritorij na Jelovici. Skupaj z njo so takrat na Jelovici naselili še risa Zoisa (od lani ni več podatka, kje se nahaja). Da ne bi bilo Trisu preveč dolgčas, so mu aprila pripeljali še samici Julijo in Lenko, vsi trije pa trenutno 'kraljujejo' na Pokljuki. Na območje severnih Javornikov so lovci maja 2022 naselili risa Bliska. Zadnji doseljeni ris na Gorenjskem pa je ris Lukaš.