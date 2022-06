Pravilo petih sekund ne drži

Varna živila, ki ne ogrožajo zdravja ljudi, so temelj zdrave prehrane in pomemben dejavnik javnega zdravja. Velik spekter bolezni, ki se prenašajo z živili, je v svetu še vedno naraščajoč problem. Bolezni so rezultat uživanja onesnaženih živil, ki se lahko pojavijo v katerikoli stopnji živilske verige, od pridelave oziroma proizvodnje živila do zaužitja in so posledica okoljskih onesnaženj, neprimernih kmetijskih ali proizvodnih praks in skladiščenja ter neznanja in neosveščenosti pri izbiri in pripravi hrane.

Pri Svetovni zdravstveni organizaciji (SZO) so izpostavili tudi nekaj mitov in dejstev o varni hrani. Med glavnimi miti je pravilo petih sekund, ki pravi, da je živilo še užitno, če ga poberemo v roku petih sekund. Hrane ne moremo oceniti kot varno, če jo vonjamo ali otipamo, večina bakterij ne spreminja izgleda in vonja hrane. Surove perutnine pred toplotno obdelavo nikoli ne operemo, saj se lahko škodljive bakterije prenesejo na roke in druge površine. Zamrznjene hrane ni dobro odmrzovati na sobni temperaturi, temveč v hladilniku ali hladni vodi, ki preprečujeta razvoj novih mikroorganizmov.