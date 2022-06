Pred nami najbolj vroči junijski dnevi v zgodovini meritev

V večjem delu Slovenije lahko vrhunec vročinskega vala pričakujemo danes, na Primorskem pa bo vročina najbolj pritiskala jutri. Zelo verjetni so novi junijski temperaturni rekordi. Večina krajev po Sloveniji ima trenutno najvišje izmerjene junijske temperature v zgodovini meteoroloških meritev med 35 in 37 stopinjami Celzija, danes in jutri pa bo živo srebro lokalno lahko preseglo celo 38 stopinj Celzija. Ob tako visokih temperaturah nas tudi veter ne hladi več, ampak nas samo še bolj greje, zato občutimo še višjo temperaturo, kot jo kažejo termometri.

Ker se bodo poleg nižin močno ogrele tudi višine, bodo nevihte danes malo verjetne. Večja možnost za njihov nastanek bo spet jutri pozno popoldne, v noči na sredo in v sredo čez dan, ko se bo nad večji del Slovenije prehodno razširil za nekaj stopinj manj vroč zrak. Zaradi bližine vremenske motnje in velike pregretosti ozračja se bo lahko predvsem na severu in zahodu Slovenije razvilo tudi kakšno krajevno neurje s točo.

Zelo vroče bo tako v Ljubljanski kotlini, kot tudi v večjem delu vzhodne Slovenije ter na Primorskem in Notranjskem, nekaj stopinj manj pa bo na severu države, a bo tudi tukaj krepko nad 30 stopinj Celzija. Celo v višjeležečih alpskih dolinah se bo ogrelo do 32 stopinj, na Kredarici pa se bodo temperature približale 20 stopinjam Celzija.

V tem tednu ne bodo vroči le dnevi, ampak bo zelo toplo tudi ponoči. Temperature se marsikje ne bodo spuščale pod 20 stopinj Celzija, kar pomeni, da bomo imeli bomo t. i. tropske noči. Najtoplejša bo noč na sredo, ko bo živo srebro na Primorskem ob šibki burji vso noč vztrajalo nad 25 stopinjami Celzija.

Tropske noči so bile včasih zelo redke in so se v povprečju pojavljale le na vsakih pet do deset let, v zadnjih dvajsetih letih pa so postale zveste spremljevalke vročih poletnih dni. V Ljubljani je bilo med letoma 1951 in 2000, torej v 50 letih, skupaj le 18 tropskih noči, v zadnjih 20 letih pa je bilo tako toplih noči več kot sto.

Velik kontrast med zahodom in vzhodom Slovenije

Zadnje tedne sta pri nas zaznamovali dve skrajnosti. Medtem ko so se na vzhodu razbesnela številna neurja, ki so povzročila veliko škode, se večji del zahodne in osrednje Slovenije soočal z velikim pomanjkanjem padavin. Razmere so najbolj zaskrbljujoče na Primorskem in Notranjskem, kjer se s padavinskih primanjkljajem soočajo že vse od lanskega junija. Ponekod tako malo dežja v 12-mesečnem obdobju v zgodovini meteoroloških meritev še ni bilo.

Zaradi hude suše ponekod listje že dobiva jesensko barvo in odpada, stanje še dodatno poslabšujejo visoke temperature, ki so bile v zadnjih 30 dneh za tri stopinje višje od dolgoletnega povprečja. Prihodnji dnevi bodo tudi za več kot osem stopinj toplejši od povprečja, kar bo sušo le še okrepilo. Po drugi strani pa ravno ob suši pri nas izmerimo najvišje temperature zraka, saj se suha tla precej bolj segrejejo kot mokra.

Zaradi višjih temperatur se v zadnjih 20 letih vse pogosteje vrtimo v začaranem krogu. Na eni strani veliko škode povzročajo krajevna neurja, ki so ob vročem vremenu silovitejša, na drugi strani pa se soočamo s povečanim izhlapevanjem, ki v krajih z velikim padavinskim primanjkljajem še dodatno zaostruje sušne razmere.