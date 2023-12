Prehodno obdobje je mimo, Pahor se poslavlja od pisarne in nadomestila plače

Tablo urada bivšega predsednika republike bodo v petek ponoči umaknili, enoletno prehodno obdobje po Pahorjevem zaključku predsedniških mandatov je končano. "Jaz sem hvaležen davkoplačevalcem, da je bilo to leto v skladu z zakonom poskrbljeno zame," pravi Pahor, ki s tem, da se to obdobje izteka, nima težav. V tem letu je dodatne zaslužke dolžan vrniti v proračun, in kot pravi, je državi nakazal 40 tisoč evrov. "Nekako zakonodajalec takrat ni računal, da utegne biti tudi mlajši predsednik, ki se bo vrnil v zasebni sektor, s tega vidika mi je bila kakšna omejitev, ki je v zakonu, tudi recimo v napoto, ampak sem sprejel, da je tu paket dobrih in slabih okoliščin."

In odslej? Predaval bo, januarja denimo na Kitajskem, še naprej bo predstojnik katedre na novogoriški univerzi, delal bo podkaste, a največ moči bo usmeril v novoustanovljeni inštitut. "Moj cilj je, da bi v prihodnjih letih to postal najbolj ugleden, najbolj kredibilen inštitut za zahodni Balkan."

In tako bo v pisarni na Trgu republike za zdaj tudi ostal, z isto ekipo. "Zagotovo imamo v začetku dovolj sredstev za zaposlitev dveh, plače bodo zelo nizke ampak z Aljo sva se s tem sprijaznila, ne gre drugače, to je eden od elementov vzdržnega poslovnega modela, potem pa se bomo širili toliko in s tistimi, ki jih bomo potrebovali," prihodnost ocenjuje Pahor.

Kaj svetuje vladi, ki ji pada javnomnenjska podpora?

Glede politične prihodnosti je jasen in glede prihajajočih evropskih volitev: "Ne bom kandidiral na evropskih volitvah."

A to ne pomeni, da ne bo koga podprl. "Morda, glede tega ne bom imel nobenih zadržkov," ima pa zadržek pri oceni dela predsednice: "Ne komentiram dela predsednice, ji želim vse najboljše."

Kot politik z najbolj razvejano kariero v Sloveniji je šel čez vse čeri političnega življenja, del tega so seveda tudi ostre kritike in padci javnega mnenja. Kaj pa bi po dobrem letu in pol svetoval vladi, ki ji pada javnomnenjska podpora? "Odgovor na ta izziv je povsem jasen, dati eno ali dve dovolj izdelani reformi, da se zaposli javni diskurz o teh dveh pomembnejših vprašanjih, sproti pa reševati vsa ostala vprašanja, ki jih vlada mora reševat."

In tudi sicer bo Pahor državi vedno na voljo za nasvet, če ga bo le kdo želel, je še dodal.