Props z nekdanjim delodajalcem, ki je terjal 400 tisočakov, dosegel sodno poravnavo

"Preden sem odhajal na to oddajo, mi je moja mama rekla, zakaj me glodajo po televiziji spet. In sem ji rekel, da je vzgojila državljana, ki spoštuje ustavni red, ki deluje po svoji vesti in ki ravna z vsemi svojimi močmi v dobrobit države Slovenije," pa pravi Props, ki je o sporu za vrtoglav znesek z nekdanjim delodajalcem prvič javno spregovoril. Sicer je ozadje spora pojasnil bolj skopo, zelo zadržano se je odzval tudi SPL.

Props je sicer zanikal, da bi se v reševanje sodnega konflikta, ki je časovno sovpadel z nastopom ministrske funkcije, moral vplesti še kak vplivnejši obraz.

Minister Props je večino svoje kariere služboval v podjetju zasebnega upravitelja nepremičnin v prestolnici SPL. Zasedal je različna delovna mesta, od leta 2011 do 2019 tudi položaj generalnega direktorja. "V SPL si prizadevamo za nenehne izboljšave svojih storitev in ohranjanje strokovnosti," je dejal avgusta 2015.

Naslovnice medijev je takrat polnil predvsem zaradi očitkov, da stanovalci prestižne ljubljanske soseske preplačujejo upravnika, saj da si ta na račun visokih cen dela rezervo za nagrade vodstva. Na to je opozorila politična opozicija na hiringu pred desetimi dnevi. "Kajti takoj po tem, ko se je, ne vem, iz vaše bivše službe SPL odmaknil, so ljudje plačevali 50 odstotkov manj za storitve. To se mi zdi je zelo pomembno tudi v luči tega, kako boste vodili to ministrstvo," je v začetku decembra opozorila poslanka SDS Anja Bah Žibert.

Poravnave ne želi komentirati

Konkretno se ni odzval. Leta 2020 se je sicer zaposlil kot načelnik upravne enote Litija. Na vprašanje, ali sta menjava službe, predvsem pa tožba družbe SPL, ki je terjala dobrih 400 tisočakov, z očitki povezana, pa Props zdaj odgovarja takole: "Ravnanje, ki ga imamo tisti, ki upravljamo družbe, je seveda vedno povezano s poslovnimi tveganji in tukaj je šlo za tovrstno tveganje, ki se je pač izkazalo, da ni bilo s strani delodajalca upravičeno takrat, ko so ga prepoznavali kot takega."

Namesto obravnave sta se namreč SPL in novopečeni minister sodno poravnala. Kdo je popustil, kdo prevzel krivdo, minister ne razkriva. "Glejte, to je poravnava dveh strank na sodišču in tega ne bi želel komentirati."

Enako njegov nekdanji delodajalec. Sporočajo, da kot zasebna gospodarska družba svojega poslovanja ne bodo komentirali.

Ali je mogoče minister morali zavrteti kakšen telefon, je kdo zanj posredoval? "Ne, prav nobeden, pač ta stvar ... moja funkcija je prenehala na SPL-ju pred petimi leti."

Poravnava pa je časovno precej sovpadla z imenovanjem na mesto ministra za javno upravo. Sicer pa država podjetju SPL vsak mesec plača za približno milijon evrov računov.