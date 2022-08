PRENOS V ŽIVO: Kmetijska suša se pojavlja na vseh območjih Slovenije

Tridesetdnevno povprečje pretokov rek je v primerjavi z enakim obdobjem v letih 1991–2020 izrazito podpovprečno. Manjše 30-dnevne pretoke od minimalnih v primerjalnem obdobju pri ARSO beležijo na južnem in severnem Primorskem, Notranjskem, vzdolž Save in na Kolpi. Drugod po državi so razmere v rekah primerljive z najbolj sušnimi v zadnjih desetletjih, podobno kot ob suši leta 2003.

Ob koncu julija 2022 je prevladovala mala vodnatost rek, nizkovodne razmere pa so bile najbolj izrazite v zahodni Sloveniji, zlasti na Primorskem, v porečju Ljubljanice in v spodnjem toku Save. Ob krajevnih padavinah v zadnjem tednu julija so reke na Primorskem nekoliko narasle in s tem prehodno omilile nizkovodne razmere, vendar so kmalu upadle na prejšnjo raven. Nekoliko sta narasli tudi reki Mura in Drava, ocenjujejo na Agenciji za okolje (ARSO).