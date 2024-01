Vlada ob stavki Fidesa: V povprečju se je plača zdravnikov dvignila za 683 evrov

Na prvi delovni ponedeljek tega leta je vlada imenovala pogajalsko skupino za pogajanja o stavkovnih zahtevah Sindikata zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije Fides. Danes ob 14. uri so jih povabili tudi na sestanek, a so jim iz Fides sporočili, da jim zaradi poteka stavke ta ura ne ustreza. Kdaj se bodo torej sestali, še ni znano.

So pa medtem z ministrstva za javno upravo in ministrstva za zdravje sporočili, da je rešitev le celovita prenova plačnega sistema in dogovor za skupno mizo, v konstruktivnem dialogu med vlado in sindikati in ne na plečih bolnih. "Zaradi stavke bo okrnjeno izvajanje zdravstvenih storitev, omejena pa bo tudi dostopnost do zdravstvene obravnave."

Zdravstvena ministrica Valentina Prevolnik Rupel Fides poziva k vzpostavitvi dialoga in iskanju konsenza med vpletenimi, saj verjame, "da na obeh straneh premoremo dovolj volje in energije, da bomo ta korak tudi naredili in zaostrovanje ne bo potrebno."

Plače zaposlenih v zdravstvu so se v preteklem letu zvišale kar dvakrat – januarja in aprila, v odzivu na stavko še pravijo na ministrstvu, ki ga vodi Franc Props. "Od oktobra 2022, ko so vlada in sindikati sklenili sporazum o uskladitvi osnovnih plač za 4,5 odstotka, pa do aprila 2023 so se plače zdravnikov in zobozdravnikov v povprečju zvišale za 4,46 plačnega razreda, kar na letni ravni predstavlja 80,8 milijona evrov. Plače v tej plačni skupini so se v povprečju zvišale za 16,77 odstotka (primerjava povprečja prvih osmih mesecev leta 2023 s povprečjem leta 2022). Povprečna mesečna bruto plača v zasebnem sektorju pa je bila za 7,4 odstotka višja, če primerjamo povprečje prvih osmih mesecev leta 2023 s povprečjem leta 2022. V povprečju se je plača zdravnikov dvignila za 683 evrov. Večina zdravnikov in zobozdravnikov, od skupno 7251 je uvrščenih v 59. plačni razred (36, 17 odstotka), kar znaša 4475 evrov osnovne bruto plače.

"Predčasna uresničitev dogovora o zvišanju plač za eno skupino bi lahko sprožila stavkovni val"

Kot so še zapisali v sporočilu za javnost, je od lanskega aprila glavnina zaposlenih v javnem sektorju prejela dodaten plačilni razred, ki je, po njihovem mnenju, prvi vladni korak k odpravi plačnih nesorazmerij. "Osnovne plače javnih uslužbencev in funkcionarjev so se zaradi povišanja uvrstitev delovnih mest in nazivov za 1 plačni razred povišale za 4 odstotke, odpravljen pa je bil tudi plačni strop."