Po očitkih vladni urad sporoča, da si premier zasebne poti plačuje sam

Kam je potoval premier Robert Golob in zakaj, kakšni so bili stroški varovanja ter ali je javna sredstva premierjev kabinet trošil za zasebne poti? Vse to zanima vodjo poslancev SDS, Jelko Godec. "Sedanja vlada in predsednik vlade sta obljubljala transparentnost poslovanja, če tako rečem, in porabo javnih sredstev. Mene kot poslanko zanima, ali gre res za transparentno porabo javnih sredstev, kako se ta sredstva porabljajo in eden izmed teh stroškov je tudi strošek letov," pove.

Premier prav vse svoje zasebne obveznosti plačuje sam, so odgovorili iz njegovega kabineta. Največkrat je letel na zasedanja Evropskega sveta v Bruselj. Te stroške povrne Evropska komisija, a datumi plačila ne odražajo datumov dejanskih letov, pravijo v kabinetu. V avgustovske stroške so zajeti stroški v višini 34 tisoč evrov, ki so nastali ob rednem zasedanju Evropskega sveta junija letos. Ti so bili plačani prvega avgusta. Poleg tega so bili istega meseca plačani še poleti na julijski vrh Nata in pot ministrice za zunanje zadeve Tanje Fajon. Skupaj torej plačanih slabih 74 tisoč evrov stroškov, kar je za SDS nenavadno. Zadnji septembrski obisk Luksemburga, za katerega stroški znašajo slabih deset tisoč evrov, pa bo plačan 20. oktobra.