'SD-jev poziv k odstopu Švarc Pipanove smiseln, prihajajo evropske volitve'

Tudi Miro Haček je opozoril na prihajajoče evropske volitve. Prav tako meni, da je SD v dani situaciji sprejel edino možno odločitev: "Vsekakor pa ta dogajanja ne krepijo položaja predsednice stranke in njene skupine, kvečjemu obratno. Morda so zdaj močnejši tisti, ki so na nek način 'opozicija' znotraj stranke," je dodal.

Haček meni, da do razprave o interpelaciji Švarc Pipanove nazadnje ne bo prišlo, ki jo je vložila SDS, saj bo ministrica odstopila sama ali pa jo bo odslovil predsednik vlade. Bomo pa verjetno spremljali razpravo o interpelacije Stojmenove Duh, pravi.

Ne glede na to, da so skupaj v vladi, stranke na evropskih volitvah tekmujejo, pravi Lukšič, ki tam napoveduje bitko med SD in Gibanjem Svoboda za večje število poslancev: "SD-ju v tem trenutku glede na državnozborske izide kaže kar dobro, Svobodi bistveno manj. Če predsednik vlade pusti Stojmenovo Duh, potem je SD zagotovo v veliki moralni prednosti."

Haček pa je poleg evropskih opozoril tudi na naslednje parlamentarne volitve: "Vsak trenutek bomo na polovici mandata in SD ima gotovo dober zgodovinski spomin, ve, kaj se zgodi v koalicijah z malimi koalicijskimi partnerji velikih dominantnih strank," je prepričan, da je o prihajajočih volitvah treba razmišljati, sicer se lahko SD-ju zgodi "scenarij Nove Slovenije izpred nekaj let in ga ne bo več v parlamentu".

Tudi Fajonova je sicer dobila vabilo v oddajo 24UR ZVEČER, vendar so v SD-ju za sogovornika ponudili vodjo poslanske skupine Janija Prednika, stališče poslanske skupine, da Švarc Pipanove pa ne podpira, pa je znano že nekaj časa. "Politika je postala stvar karier in tisti, ki skrbi za svojo kariero, zelo nerad komentira slabe vesti in v tem primeru se je Fajonova odzvala v skladu s tem. Torej, naj gre slabo novico komentirat nekdo, ki je pravzaprav njen konkurent za predsednika stranke, in v tem smislu je ravnala modro sebi v prid," razmišlja Lukšič.