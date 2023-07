SMS obveščanje ob neurjih in nesrečah naj bi zaživelo že v kratkem

"Zaradi zamude pri prenosu EECC, ki v členu 110 nalaga državam članicam obveznost zagotovitve, da ponudniki mobilnih medosebnih komunikacijskih storitev na podlagi številke posredujejo javna opozorila končnim uporabnikom, je v Republiki Sloveniji prišlo tudi do zamude pri vzpostavitvi sistema javnega obveščanja in alarmiranja preko mobilnih operaterjev," so pojasnili na Vladi.

Ob hudih neurjih in nesrečah je pomembno, da se preteče nevarnosti čim prej zavedamo in se ji tem tudi izognemo. V številnih evropskih državah že nekaj časa v določenem trenutku in na določenem območju vsi uporabniki mobilnih naprav dobijo sporočilo, ki jih opozori pred določeno nevarnostjo. Tudi pri nas je že od lanskega leta pripravljena platforma Uprave za zaščito in reševanje (URSZR), s pomočjo katere bodo lahko mobilnim telefonom na določenem območju poslali SMS z opozorilom oziroma alarmom. Vendar pa je za implementacijo sistema treba najprej urediti zakonsko podlago.

Medresorska delovna skupina, v kateri ministrstvo sodeluje z URSZR in Agencijo za komunikacijska omrežja in storitve (AKOS), je pripravila osnutek uredbe o vzpostavitvi in zagotavljanju sistema javnega obveščanja in alarmiranja. 22. junija 2023 so ga predložili v 30-dnevno javno posvetovanje, ki so ga nato podaljšali do 31. avgusta. "Nemudoma po skrbni in natančni preučitvi vseh prejetih pripomb bomo pripravili odziv nanje ter – po potrebi spremenjeni – osnutek uredbe predložili v medresorsko usklajevanje ter nato v postopek sprejema na vladi," so zapisali.

Uredba bo prinesla ustrezno pravno podlago in določila podrobnejše tehnične zahteve za vzpostavitev sistema pri operaterjih javnih mobilnih komunikacijskih omrežij.

"Pričakujemo, da bo uredba na vladi sprejeta zgodaj jeseni. Zakonski rok za začetek delovanja je 10. 11. 2023. Glede na navedeno pričakujemo, da bodo mobilni operaterji nemudoma po sprejetju uredbe začeli z vsemi potrebnimi aktivnosti za dejansko implementacijo sistema v praksi ter da bodo prebivalci v primeru neurij in drugih nesreč čim prej dobili sporočila na svoje mobilne telefone," poudarjajo v vladi.

Gre za večmilijonsko investicijo, ki jo bo v celoti financiralo ministrstvo za digitalno preobrazbo.