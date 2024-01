Se s krvnimi pripravki manipulira? 'To je prikrita oblika korupcije'

To, kar delajo, je prikrita oblika korupcije, nepravilnosti so eklatantne, je pred sestankom med vodstvoma ljubljanskega UKC in Zavoda za transfuzijsko medicino oster znani borec za pravice bolnikov, hematolog in internist Samo Zver. Gre za še eno v vrsti izčrpavanj naše največje in najpomembnejše bolnišnice? Kot opozarja Zver, bo UKC Ljubljana zavodu samo za leto 2022 zaradi povišanja cen krvnih pripravkov plačal slab milijon evrov več. Po kakšnih cenah zavod zaračunava kri, krvne pripravke, zdravila iz krvi in ostale povezane storitve? Je način določanja cene krvnih pripravkov netransparenten?