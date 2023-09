Sindikati dvomijo, da bodo pogajanja zaključena oktobra, ministrica optimistična

Zadnja vladna ponudba uslužbencem v javnem sektorju je težka kar 840 milijonov evrov, javni uslužbenci pa bi pridobili do štiri plačne razrede, največ zdravniki in zaposleni v vzgoji in izobraževanju. Ker gre za tako velik znesek, je jasno, da te prenove plačnega sistema v javnem sektorju ne bo mogoče realizirati takoj, je po ponedeljkovih pogajanjih dejala pristojna ministrica Sanja Ajanovič Hovnik. Katere orehe pa morajo po današnjih pogajanjih, kot pravi ministrica, s sindikati javnega sektorja še streti in ali tudi sindikalisti menijo, da obstaja realna možnost, da se pogajanja lahko zaključijo do 15. oktobra?

"Želeli bi si, da bi se pogajanja zaključila čim prej, ocenjujem pa, da je 15. oktober preveč optimističen datum," realnost časovnice, da bi se pogajanja zaključila sredi prihodnjega meseca, ocenjuje vodja pogajalske skupine dela sindikatov Jakob Počivavšek, ki meni tudi, da do takrat ne bo mogoče najti odgovorov na vprašanja, ki so kamen spotike že dlje časa. Med drugim glede plačnih nesorazmerij, načina, kako jih bodo odpravili in glede letnega dopusta. Ministrica Ajanovič Hovnikova medtem še vedno verjame, da je časovnica izvedljiva, saj da je bil datum pred poletnimi počitnicami sprejemljiv za obe strani. "Verjamem, da bomo časovnico, tudi zaradi pripravljenosti obeh strani, ujeli." Vlada si prizadeva za upoštevanje predvidenih rokov, da bi lahko sredstva nato načrtovali za proračun za leto 2025 in "da bi 190 tisoč javnih uslužbencev imelo pisno zavezo, za koliko bodo plače višje in kdaj lahko višje plače pričakujejo na računih", vztraja Ajanovič Hovnikova. Usklajevanje z inflacijo? Za odpravo plačnih nesorazmerij je vlada ponudila kar 847 milijonov evrov, ki jih bodo zagotovili iz proračuna, je pojasnila ministrica. "Gre za odpravo nesorazmerij in prevedbo na novo plačno lestvico. Že na začetku smo vedeli, da bo znesek razdeljen na več let." PREBERI ŠE Vladni predlog za odpravo plačnih nesorazmerij težak 847 milijonov Ob tem Počivavšek izpostavljala problem, da se "v vmesnem času ne predvideva usklajevanje vrednosti plačnih razredov, kar pomeni, da ko bo prišlo do implementacije, bo prvi plačni razred že daleč pod minimalno plačo." Ministrica odgovarja, da se je plačna lestvica usklajevala dvakrat, nazadnje lani. Po njenih besedah so plače v lanskem letu realno narasle in pravi, da bodo tudi v prihodnjem letu. "Za 25. plačni razred lahko konkretno povem, da je danes ta razred na meji minimalne plače, ob prevedbi, kot smo jo predlagali, ta razred pridobi 25 odstotkov višjo osnovno plačo z letom 2025, inflacija pa tudi ni napovedana tako visoko, da bi to izničila," trdi ministrica, a Počivavšek dvomi, da se bodo plače ob napovedanih stopnjah inflacije v prihodnjih letih dejansko tako povečale. Centralna pogajanja se sicer nadaljujejo čez 14 dni, je sporočila ministrica.