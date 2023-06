Sindikati, stroka in delodajalci šokirani, minister miri: Prispevek bo solidaren

Za novosti - torej oskrbovalec družinskega člana, dolgotrajna oskrba na domu in v instituciji, denarni prejemek in dve dodatni storitvi: e-oskrba in ohranjanje samostojnosti - bi viri financiranja v višini 190 milijonov evrov letno padli na državni proračun, upokojenci bi dali odstotek svoje neto pokojnine, odstotek bruto plače pa delavci in odstotek delodajalci, kmetje in samozaposleni po dva odstotka.

Že zdaj deluje sistem z več akterji in multidicpilinarnim pristopom, še opozarjajo socialni zavodi, ki jih je ministrstvo Simona Maljevca prav tako v veliki meri obšlo. Največja težava pa obseg storitev, ki bi jih bil uporabnik doma starejših deležen. "Ta je bistveno prenizek. Na primer 3,6 ure neposredne pomoči v najvišji 5. kategoriji je veliko manj kot uporabnik dobi v zdajšnjem sistemu v domu za starejše in z vidika uporabnika je to nedopustno," opozarja Sahernik.

Novelo v državni zbor sedaj pošiljajo po nujnem postopku. Da gre za politično odločitev in da obstaja visoko tveganje za kolaps sistema dolgotrajne oskrbe, ki bo na koncu stala več, so jasni kritiki, tudi varuh človekovih pravic Peter Svetina opozarja: hitenje prinaša tveganje za nepremišljene rešitve. Sodeč po besedah Janija Prednika iz koalicijske SD, ki si "ne upa trditi, da je predlog popolnoma usklajen", se pojavljajo vprašanja, ali gre za nesolidaren zakon, ki je praktično neizvedljiv ali za največji korak v zadnjih 30 letih v Sloveniji na področju dolgotrajne oskrbe?

Da se obstoječ sistem ne sesuje, je takoj in zdaj nujna nova metodologija za oblikovanje cen v domovih, opozarjajo v socialnih zavodih, kar pa ironično zakon odlaša za dve leti. Ne hitite in vključite vse akterje, pa poleg varuha človekovih pravic opozarjajo še v centrih. "V nasprotnem primeru obstaja visoko tveganje za kolaps sistema dolgotrajne oskrbe in posledično centrov za socialno delo. Centri žal vedno znova, na podlagi političnih odločitev, izgubljamo svoje temeljno poslanstvo," dodajajo v skupnosti centrov za socialno delo.

"Jaz sem se najprej tolažil, da minister pravil ne pozna dobro. Če je izjavil, da se zaveda, kako pomemben je socialni dialog, je to potrditev tega, da ga je ignoriral in to pomeni, da zavestno ni spoštoval pravil ekonomsko socialnega sveta," je kritičen izvršni direktor Gospodarske zbornice Slovenije Mitja Gorenšček .

Zdaj vlada poslancem predlaga, da zakon obravnavajo po nujnem postopku, potem ko ga je potrdila na ponedeljkovi dopisni seji mimo vseh akterjev ekonomsko socialnega sveta. "Sam tudi težko sprejmem ta argument, da so to storili, ker se mudi, nenazadnje so več kot eno leto vedli, da je zakon treba spremeniti," opozarja tudi sindikalist in predsednik Ekonomsko-socialnega sveta Jakob Počivalšek .

Maljevac na vprašanje, ali ga nič ne skrbijo tako številne kritike predloga zakona od upokojencev, delodajalcev, sindikatov, skupnosti centrov za socialno delo, skupnost socialnih zavodov, odgovarja, da strahove razume, a da se o dolgotrajni oskrbi pogovarjamo že 20 let. "V zadnjih mesecih smo se intenzivno pogovarjali, a se proces pogajanja ni zaključil. Z zakonom pa se mudi, ker ga rabimo do 1.1.2024 in tudi še naprej se bodo pogovarjali."

V NSi so ob predstavitvi zakona dejali, da vlada le išče načine, kako ljudem potegniti čim več iz žepov. "Gre za nesolidaren predlog, ki bo obremenil tiste, ki želijo delati, še bolj pa s.p in kmete ter povozil izvajanje dolgotrajne oskrbe in stroko. Vse deležnike pa so izključili, tudi sprejemanje po nujnem postopku ... tako se reforme ne sprejema. Kdo bo še delal, če bodo plače vedno nižje, delodajalci pa vse bolj obremenjeni," se sprašuje Janez Cigler Kralj in dodaja, da je zakon nasprotje od tega, kar je vlada obljubljana, in sicer razbremenitev plač.

Maljevac vztraja, da je prispevek solidaren, "ker je progresiven in vezan na višino plače. Obstoječi zakon prejšnje vlade ni zagotovil financiranja, sedaj pa zagotavljamo storitve in kritje socialne oskrbe".

Bo potrebno storitve doplačevati?

V Skupnosti socialnih zavodov Slovenije opozarjajo, da bo obseg storitev manjši in da bo potrebno storitve doplačevati, uporabniki pa da bodo plačevali še več kot sedaj. Minister jim odgovarja, da bo dodatek za pomoč in postrežbo urejen v zakonu, s čimer po njihovo v sistem vnašajo red. "Vse pravice po novem zakonu so med seboj komplementarne, osebi se bo prilagodilo načrt in pravice, ki ji pripadajo," še napoveduje minister.

"Povozili ste celotno stroko, centrom za socialno delo pa naložili dodatno delo. Odprli ste si fronto tam, kjer je ni treba," je kritičen Cigler Kralj, ki vlado poziva, naj odpravi nujnost postopka. "Nujna je časovnica izvajanja, centri pa ne bodo opravljali dodatnega dela, saj govorimo o ločeni enoti znotraj centrov, ki jih bodo razbremenili," zagotavlja Maljevac.