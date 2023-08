Slovenci v enem dnevu razgrabili večino vstopnic

Zvezde nogometa za žrtve poplav: dobrodelni dogodek, ki je že dobra dva tedna pred svojim začetkom presegel vsa pričakovanja organizatorjev.

"Prodaja je zelo uspešna, mi smo vsi presenečeni. Na Eventimu smo morali pojačati ekipo, prodali smo že večino kapacitete, v tem trenutku je na voljo samo še 28 procentov celotne kapacitete," je popoldne povedala Nicole Radermacher iz Eventima. A ta številka ni več aktualna. Kot so nam pred oddajo ob 19. uri sporočili z Eventima, je bilo takrat na voljo le še slabih dvajset odstotkov vstopnic. "To je eden najbolj uspešno prodanih dogodkov v tem letu," dodaja Radermacher.

Medtem ko so vstopnice za beli VIP, te so se prodajale po sto evrov, že pošle, je nekaj navadnih vstopnic po dvajset evrov še vedno na voljo. Dobro se polnijo tudi sedeži na super VIP tribuni, zagotavljajo organizatorji, ki med VIP gosti pričakujejo številne domače in tuje politične, gospodarske in športne vplivneže.

"Jaz sem potreboval nekaj minut, da sem se dogovoril z veliki gospodarskimi družbami, ki so bile pripravljene pomagati, pa tudi posamezniki iz celega sveta bodo ne samo gledali, ampak tudi donirali. In tudi mnogi prišli v Ljubljano," je razlagal predsednik UEFE Aleksander Čeferin. Imena pomembnih gostov iz tujine naj bi bila sicer znana v prihodnjem tednu, že zdaj pa je znano, da bodo na tekmo vabljeni tudi številni domači junaki.

"Verjamem, da bo to en zelo poseben in zelo čustven dogodek, organizatorji bomo na dogodek povabili tudi predstavnike civilne zaščite, gasilcev, prebivalcev mest, ki so bila v poplavah najbolj prizadeta, in na nek način pokazali tudi svetu, kako solidarni znamo biti Slovenci in da znamo s to solidarnostjo okužiti tudi ljudi v tujini," je prepričan Tomaž Ambrožič, direktor športno-marketinške agencije Sport Media Focus.

Doniranje prek SMS-sporočil bo namreč mogoče tudi iz tujine, saj si bodo tekmo na televizijskih zaslonih lahko ogledali prebivalci kar 27 držav.