'Staro pravilo pravi, da je treba za božič jesti 'nekaj od prašiča''

Prav zato so imeli v preteklosti pa tudi danes v času pred božičem koline. "Da so si kolinske dobrote pripravili za božično večerjo," je dejal in pojasnil, da ni nujno, da so bile to samo klobase, pač pa tudi na primer pečenka.

"Po starem pravilu velja, da je treba za božič pa tudi za novo leto jesti nekaj od prašiča," pravi Bogataj in dodaja: "Zato ker prašič rije z rilcem naprej" . Razložil je, da je bistvo vsega praznovanja, poleg verskih razsežnosti, povezano s tem, kaj se bo zgodilo v naslednjem letu – gre za želje, da bi bilo prihajajoče leto zdravo, srečno in mirno.

Del prazničnega vzdušja je seveda tudi ustvarjanje prazničnega obilja. Kot pojasnjuje etnolog Janez Bogataj , je bil praznik stoletja povezan tudi z določenimi prazničnimi jedmi. Pri tem je opozoril, da so ljudi pestile lakote, zato so ta ideal obilja uresničili, kolikor so ga lahko in si obilje pripravili z minimalnimi živili.

Druga veja prazničnega obilja pa so bile potice. "In so danes še vedno in vedno bodo," je dejal in dodal, da imamo v Slovenijo celo vrsto raznih tečajev, kjer se ljudje učijo pripravljati potice. Kot pravi, so tečaji zelo dobro obiskani.

Potica sicer izvira iz nekdanjega obrednega božičnega kruha, ki pa se je v posameznih delih države ohranil. "Poznamo ga pod imenom poprtnik, miznik, župnjek in razni drugi izrazi. Gre za obredni kruh, ki naj bi imel glede na naše davne prednike neke posebne magične razsežnosti, ki naj bi bil blagoslovljen," je razložil.

S tem, ko so ga zaužili, naj bi ljudem prinesel zdravo življenje, dobro gospodarjenje, dobro letino v prihodnjem letu. Koščke kruha so dali tudi domačim živalim, kakšen košček so celo zakopali v njivo, da bi polje dobro obrodilo. "Danes pa se te poprtniki spet vračajo, predstavljajo pa tudi veliko mojstrstvo oblikovanja testa. Poprtniki so okrašeni s testenim okrasjem, pticami in drugimi oblikami," pravi. Ljudje se lahko udeležijo tudi tečaja izdelave poprtnika.

Izpostavil je še, da so poprtniki tudi zaščiteni kot nesnovna kulturna dediščina. "Gre za lepo slovensko posebnost in prav na tem primeru lahko pokažemo, da ni treba posegati ali kopirati tujih vzorov, ki jih globalna družba ponuja na pretek," je prepričan.